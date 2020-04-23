Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в Москве

23 Апр 2020 2020-04-23T10:32:40+03:00

Страховщики и финансисты поучают, в среднем, по 160 тысяч рублей в месяц

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В начале 2020 года самые высокие зарплаты в Москве получали специалисты финансово-страховой отрасли. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата. В январе текущего года средняя зарплата сотрудников в этой области составляла 160,5 тысяч рублей.

На втором месте оказались сотрудники сферы информации связи. Их средняя зарплата в январе составила 130,6 тысяч рублей.

Кроме того, высокие заработные платы выплачивались работникам в области обеспечения электрической энергией, газом, паром и кондиционирования воздуха (106,9 тысяч рублей), а также профессиональной, научной и технической деятельности (106 тысяч рублей) и образования (89,3 тысяч рублей).

А вот меньше остальных в январе 2020 года в Москве зарабатывали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания. Их средняя зарплата составила 42,3 тысячи рублей. Несколько больше получали занятые в таких сферах, как строительство (59,2 тысяч рублей) и оказание прочих видов услуг (59,8 тысяч рублей). Деятельность, связанная с операциями по недвижимости, оценивалась в среднем в 60,1 тысяч рублей, а административная работа – в 63,5 тысяч рублей, передает RT.

Напомним, ранее опрос показал, что россияне в среднем хотели бы зарабатывать больше 90 тысяч рублей в месяц, пишут «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU