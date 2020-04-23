Власти рассказали, почему необходимо заранее привязать пропуск к «Тройке»

23 Апр 2020 2020-04-23T11:22:48+03:00

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Руководитель пресс-службы Центра организации дорожного движения Анастасия Писарь в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказала, почему необходимо заранее регистрировать и привязывать к карте «Тройка» цифровой пропуск для передвижения по Москве. После того, как жители столицы оформят и зарегистрируют пропуск, им нужно выждать пять часом перед выездом в город на личном автомобиле.

- Такой срок определили согласно указу мэра Москвы, чтобы интегрировать сразу все системы . Спецпропусками в городе занимается департамент информационных технологий, а всем, что связано с метрополитеном и пропусками на личные автомобили, - департамент транспорта. Это совершенно разные информационные системы, между которыми налажено взаимодействие. К тому же, не следует забывать про Московскую область, ведь у нас сейчас один регион – Москвы и область. Пропуска делают и там, и там, область должны передавать данные столице, это занимает определенное время, - объяснила Анастасия Писарь.

Глава пресс-службы Центра организации дорожного движения отметила, что срок в пять часов установили для того, чтобы не потерять данные в процесс их обработки и передачи.

- Достаточно большой срок в пять часов взяли на всякий случай. Я вам скажу, что сейчас это происходит намного быстрее, ведь массовый поток, когда все получают пропуска, уже снизился. Сейчас эти пропуска попадают намного быстрее в базу, - рассказала Писарь.

Специалист также объяснила, почему многие автомобилисты в столице не видят своего номера в базе на сайте. Когда водитель вводит номер своей машины, его нужно вводить именно в тот день, когда действует разрешение.

- Если у меня завтра действует разрешение, сегодня моего автомобиля базе не будет. Поэтому перед поездкой необходимо проверить, есть ли ваш номер автомобиля в базе этих цифровых пропусков. И привязан ли он. Ошибаются в номере автомобиля, ставят не ту дату. Будьте внимательны при оформлении пропусков, - подчеркнула Анастасия Писарь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772886" frameborder="0"></iframe> Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

ИСТОЧНИК KP.RU