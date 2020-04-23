2020-04-23T11:22:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти рассказали, почему необходимо заранее привязать пропуск к «Тройке»

Рассказываем, зачем нужны пять часов ожидания после оформления пропуска
Юлия КУЗЬМИНАКсения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Власти рассказали, почему необходимо заранее привязать пропуск к «Тройке»Власти рассказали, почему необходимо заранее привязать пропуск к «Тройке»Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Руководитель пресс-службы Центра организации дорожного движения Анастасия Писарь в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказала, почему необходимо заранее регистрировать и привязывать к карте «Тройка» цифровой пропуск для передвижения по Москве. После того, как жители столицы оформят и зарегистрируют пропуск, им нужно выждать пять часом перед выездом в город на личном автомобиле.

- Такой срок определили согласно указу мэра Москвы, чтобы интегрировать сразу все системы . Спецпропусками в городе занимается департамент информационных технологий, а всем, что связано с метрополитеном и пропусками на личные автомобили, - департамент транспорта. Это совершенно разные информационные системы, между которыми налажено взаимодействие. К тому же, не следует забывать про Московскую область, ведь у нас сейчас один регион – Москвы и область. Пропуска делают и там, и там, область должны передавать данные столице, это занимает определенное время, - объяснила Анастасия Писарь.

Глава пресс-службы Центра организации дорожного движения отметила, что срок в пять часов установили для того, чтобы не потерять данные в процесс их обработки и передачи.

- Достаточно большой срок в пять часов взяли на всякий случай. Я вам скажу, что сейчас это происходит намного быстрее, ведь массовый поток, когда все получают пропуска, уже снизился. Сейчас эти пропуска попадают намного быстрее в базу, - рассказала Писарь.

Специалист также объяснила, почему многие автомобилисты в столице не видят своего номера в базе на сайте. Когда водитель вводит номер своей машины, его нужно вводить именно в тот день, когда действует разрешение.

- Если у меня завтра действует разрешение, сегодня моего автомобиля базе не будет. Поэтому перед поездкой необходимо проверить, есть ли ваш номер автомобиля в базе этих цифровых пропусков. И привязан ли он. Ошибаются в номере автомобиля, ставят не ту дату. Будьте внимательны при оформлении пропусков, - подчеркнула Анастасия Писарь.

Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 80% новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 65 лет
Более четверти россиян изменили планы на майские праздники и летние каникулы
МВД не будет депортировать иностранцев и аннулировать документы, пока продолжается пандемия
Больше половины россиян согласны привиться от коронавируса
Власти рассказали, почему необходимо заранее привязать пропуск к «Тройке»
В России за сутки умерло 42 человека с коронавирусом
Больше половины россиян почувствовали на сокращение доходов в апреле
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в Москве
Россияне назвали главные признаки хорошей экологии
Путин поручил включить строителей в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса
Путин поручил утвердить ипотеку по 6,5% до 1 мая
Полиция поймала банду, похитившую персональные данные граждан России и ЕС
Россия разрабатывает оружие против гиперзвуковых ракет