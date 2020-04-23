Музей Победы и Фонд Печерского проведут онлайн-мероприятие к 75-летию освобождения лагеря Заксенхаузен

23 Апр 2020 2020-04-23T12:34:25+03:00

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Музей Победы и Фонд Александра Печерского проведут онлайн-мероприятие «Освободители. К 75-летию освобождения к/л Заксенхаузен частями РККА». Церемония станет частью совместного проекта «Непокоренные», которые призван увековечить память участников сопротивления в нацистских концлагерях.

Инициатива призвана рассказать жителям России о героизме соотечественников, а также напомнить мировой общественности о ключевой роли советских военнопленных в лагерном сопротивлении, а Красной Армии – в освобождении лагерей и спасении узников нацистских застенков.

- Красная Армия освободила лагерь Заксенхаузена 22-23 апреля. Значимость организованного нами мероприятия связана с недостаточной известностью у нас в стране того факта, что помимо Освенцима и Майданека Красная армия освободила еще тысячи лагерей на территории Восточной Европы, в том числе два крупнейших лагеря в Германии - Заксенхаузен и Равенсбрюк, - рассказали организаторы мероприятия.

За время существования Заксенхаузен в стенах лагеря содержалось порядка 200 тысяч человек – граждан многих европейских государств. Среди 60 тысяч погибших около трети - это советские военнопленные.

Фонд Александра Печерского также начал работу над документальным фильмом о феномене освобождения РККА и армиями союзников нацистских концлагерей. Съемки в лагере уже завершили. На мероприятии речь пойдет, в том числе, и о том, как освещается освобождение лагеря в фильме.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что представители российского военно-исторического общества выступили с совместным заявлением по поводу недопустимости забвения подвига солдат и офицеров Красной армии, освобождавших и Заксенхаузен, Освенцим, Майданек и Треблинку.

ИСТОЧНИК KP.RU