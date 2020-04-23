Начальник Военно-медицинской академии ушел с должности из-за заражения курсантов коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T13:46:25+03:00

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Глава Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун уже с должности из-за заражения курсантов коронавирусной инфекцией.

- Инфицирование части не удалось предотвратить из-за просчетов при организации профилактических,барьерных и ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции на факультете, - заявили представители министерства обороны России.

Коронавирус у курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий нашли при тестировании в академии в Санкт-Петербурге. После этого положительный результат дали пробы еще 55 курсантов из других факультетов.

У всех зараженных болезнь протекает без видимых симптомов, курсанты чувствуют себя хорошо, температура в пределах нормы.Все они находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков и получают необходимое лечение. Инфицированных изолировали в инфекционном отделении академии, медики наблюдают также и за контактировавшими с ними людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU