Курс доллара на 24 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ

23 Апр 2020 2020-04-23T14:28:34+03:00

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Центральный банк опубликовал официальный курс доллара на 24 апреля. Американская валюта подешевела на 1 рубль 91 копейку и составила 75,12 рубля.

Курс валют колеблется вслед за ценами на нефть. Из-за падения спроса на "черное золото" цена на сырьё стремительно идет вниз. 20 апреля стоимость фьючерсов американской WTI впервые в истории опустилась ниже нуля. Следом за ней вниз пошла и европейская марка Brent, опустившись ниже 16 долларов за баррель. Такого показатель Brent достигла впервые с 1999 года. По прогнозам экспертов, стоимость нефти может продолжить снижаться, а, значит, перспектива падения есть и у рубля. При этом, аналитики отмечают, что курс доллара вряд ли превысит отметку в 80 рублей.

Уже сегодня, 23 апреля, мы вновь увидели повышение цен на нефть. Brent поднялся до 21,4 доллара за баррель, WTI - до 15,34. Это повышение связывают с действиями Дональда Трампа, который распорядился наносить удары по военным катерам Ирана в случае их вмешательства в действия кораблей США.

ИСТОЧНИК KP.RU