2020-04-23T14:22:20+03:00
Экономика

В профсоюзах оценили реальную ситуацию на рынке труда в связи с коронавирусом

И дали совет тем, кто оказался под угрозой увольнения
Елена АКИМОВА
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В профсоюзах дали совет всем, кто оказался под угрозой увольненияВ профсоюзах дали совет всем, кто оказался под угрозой увольненияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Лидеры крупнейших профсоюзных объединений — Конфедерации труда России (КТР) и Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) рассказали о реальном положении дет на рынке труда в связи с распространением коронавируса.

Пока точных данных о числе сотрудников, потерявших работу в связи с пандемией нет. В первую очередь это связано с тем, что наиболее пострадавшие отрасли принимали людей на работу неофициально: это мелкий бизнес, сфера услуг, торговля, строительство.

Тем не менее, в период с 9 по 15 апреля, по данным Минтруда, на биржи труда обратились 180 тысяч человек.

- Это гораздо больше, чем обычно. Наши юристы на горячих линиях фиксируют всплеск обращений по увольнениям с нарушением процедуры или отправкам в неоплачиваемый отпуск, - говорит RT президент КТР, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Борис Кравченко.

В будущем число обращений на биржу труда только вырастет из-за увеличенного пособия. Теперь его размер составляет 12 130 рублей.

На тех предприятиях, где организованы профсоюзы, массовых увольнений не фиксируется. Людей переводят на сокращенный рабочий день, неполную неделю, но не увольняют. При этом потери в зарплате составляют от 10 до 50%.

Среди летчиков, военных, моряков и бюджетников тоже пока увольнений нет. Первым урезают зарплаты, а экипажи морских судов невозможно заменить из-за ограничительных мер, поэтому люди остаются работать сверхурочно.

Всем, кто оказался под угрозой увольнения, в профсоюзах советуют не писать заявления по собственному желанию, а строго придерживаться официальной процедуры.

- Все предложения от работодателя следует получать в письменном виде. Не пишите заявления об увольнении по собственному желанию. Лучше всего создать профсоюзную организацию и поставить ее на учет в отраслевом профсоюзе, — советует заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков.

Увольнение по собственному желанию лишает работника права на восстановление и повышенное пособие по безработице.

Ранее эксперт назвал профессии, представителей которых уволят первыми из-за коронавируса. Повод для беспокойства есть у работников сферы услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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