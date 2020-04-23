В России предложили закрыть на карантин все интернаты и дома престарелых

23 Апр 2020 2020-04-23T14:57:22+03:00

Министерство труда России порекомендовало закрыть на полный карантин все психоневрологические интернаты и дома престарелых в России Фото: Алексей ФОКИН

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Министерство труда России порекомендовало закрыть на полный карантин все психоневрологические интернаты и дома престарелых в России вместе с сотрудниками из-за распространения коронавирусной инфекции на территории государства. Об этом 23 апреля ТАСС сообщила заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

По ее словам, на сегодняшний день на территории страны коронавирус диагностировали у 457 граждан, которые проживают в шестнадцати психоневрологических и других интернатах в регионах. В связи с эти, все интернаты и дома престарелых в государстве лучше всего закрыть на временный карантин, чтобы предотвратить распространение инфекции и сохранить здоровье жильцов таких учреждений.

В настоящее время стационары для пожилых россиян закрыты из-за карантинных мероприятий в 29 субъектах страны, частичную изоляцию ввели еще в 46 регионах. Остальные учреждения работают в штатном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU