2020-04-23T14:52:13+03:00
Общество

Александр Моор – о пандемии коронавируса: «У нас есть все инструменты, чтобы решить любой возникающий вопрос»

Губернатор Тюменской области призвал главврачей региона к обсуждению проблем здравоохранения без оглядки на «честь мундира»
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Власти Тюменской области со всей серьезностью относятся к противостоянию пандемии коронавируса.

«Наша система здравоохранения сегодня сдает серьезный экзамен на способность действовать быстро, оперативно и профессионально», – отметил губернатор Александр Моор на расширенном совещании с главврачами региона, которое прошло в режиме видео-конференции 22 апреля. Новая коронавирусная инфекция чрезвычайно заразна, быстро распространяется.

Губернатор поблагодарил врачей за стойкость и профессионализм в борьбе с пандемией коронавируса. Еще раз уточнил меры, которые предпринимают в каждом учреждении для безопасности работников: в инфекционной больнице, поликлиниках, стационарах и специализированных госпиталях, приготовленных для приема больных новой инфекцией. Заострил внимание на группе риска – сотрудниках станции скорой медицинской помощи, которые не раз за смену выезжают к пациентам на дом.

Александр Моор и руководители медучреждений открыто обсудили, какая помощь еще необходима.

«Не надо читать доклады, забудьте про честь мундира, в таких ситуациях она не имеет значения. Смело говорите о проблемах, которые есть. Мне нужна реальная картина по ситуации. У нас есть все инструменты, чтобы решить любой возникающий вопрос. Я готов для этого сделать все», – заявил губернатор.

Главврачи рассказали о том, как организована работа по разделению потока пациентов, обратившихся в экстренном, плановом и неотложном порядке. Участники совещания обсудили наличие средств индивидуальной защиты, необходимых дезинфицирующих средств, противочумных костюмов для медиков, работающих с больными, зараженными COVID-19. Главные врачи заверили губернатора, что каждый понимает свою ответственность в период пандемии коронавируса. У медиков позитивный настрой, в коллективах люди помогают друг другу, оказывают моральную и психологическую поддержку.

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