Ассоциация туроператоров: международные перелеты начнутся не раньше 1 августа
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, что будет с туристическим сезоном в этом году и на какое время можно планировать свой отпуск.
По его словам, ситуация с коронавирусом сильно ударила по туристическому бизнесу. Ряд компаний планирует сокращать авиаперевозки на 50% в текущем году. Восстанавливать свою деятельность впоследствии будет крайне сложно без помощи государства.
Горин также обозначил примерные сроки восстановления перелетов. Что касается международных поездок, то они планируются не раньше 1 августа.
- Ряд авиакомпаний и туроператоров свои полетные программы за границу анонсируют не ранее 1 августа. Если говорить о внутрироссийских полетах, они сейчас сохраняются, но, увы, это фактически на 90% меньше, чем было ранее. А мы с 28 марта по 31 мая временно приостановили организацию путешествий по России, - рассказал Горин в эфире радио "Комсомольская правда".
ИСТОЧНИК KP.RU
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