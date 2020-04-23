Сергей Собянин - о ситуации с коронавирусом в Москве: Мы еще не вышли на плато

23 Апр 2020 2020-04-23T18:55:19+03:00

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Москва продолжает борьбу с коронавирусом, у горожан появляются вопросы: когда же мы выйдем на плато и будет спад распространения инфекции? Пока говорить рано. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 23 апреля в эфире телеканал «Россия 24».

- К сожалению не могу сказать, что мы вышли на плато, что у нас позитивная динамика. Более того, я скажу, что даже середину пути не прошли. Да, сегодня наша медицинская система справляется с теми вызовами, которые стоят перед ней, с тем потоком пациентов, который добавляется, но чтобы и в дальнейшем справляться с этой ситуацией, необходимо увеличивать госпитальную сеть, количество коек, врачей.

По предположению мэра Москвы, в ближайшую неделю-полторы предстоит почти удвоить количество коек, которые разворачиваются для борьбы с коронавирусом.

- Еще несколько недель, как минимум, Москва будет справляться с теми вызовами, которые есть. Конечно, мы не должны рассчитывать на идеальную схему, динамику, поэтому будем готовиться к любому развитию ситуации, - сказал Собянин.

ИСТОЧНИК KP.RU