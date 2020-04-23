Опрос: 85% московских бездомных приехали из других регионов
Сотрудники лаборатории «Социология религии» Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) провели исследование и выяснили, какие обстоятельства приводят, к тому, что жители столицы остаются без жилья.
К опросу социологи привлекли более 700 подопечных московского центра помощи бездомным «Ангара спасения». 85% из них оказались приезжими из других регионов и только 13% бездомных родились в Москве.
- Это приезжие люди трудоспособного возраста, образованные, в ряде случаев - имеющие семьи и жильё в разных уголках страны, - отмечают исследователи.
Большинство бездомных оказались на улице после переезда в столицу. Основная причина - поиск работы, который, по всей видимости, оказался неудачным. Половина бездомных - это люди среднего возраста, треть - предпенсионного и порядка 9% составляют молодые люди от 19 до 30 лет.
Исследование стало частью программы помощи бездомным, цель которой - реабилитировать людей, оставшихся без всего, и вернуть их к нормальной жизни. Подобная программа реабилитации для людей на улице запущена православной службой помощи «Милосердие».
ИСТОЧНИК KP.RU