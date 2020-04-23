Опрос: 85% московских бездомных приехали из других регионов

23 Апр 2020 2020-04-23T19:13:54+03:00

Согласно опросу, 85 московских бездомных - приезжие из других регионов, и только 13% родились в Москве Фото: Олег ЗОЛОТО

Большинство из них остались без жилья после переезда в столицу

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Сотрудники лаборатории «Социология религии» Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) провели исследование и выяснили, какие обстоятельства приводят, к тому, что жители столицы остаются без жилья.

К опросу социологи привлекли более 700 подопечных московского центра помощи бездомным «Ангара спасения». 85% из них оказались приезжими из других регионов и только 13% бездомных родились в Москве.

- Это приезжие люди трудоспособного возраста, образованные, в ряде случаев - имеющие семьи и жильё в разных уголках страны, - отмечают исследователи.

Большинство бездомных оказались на улице после переезда в столицу. Основная причина - поиск работы, который, по всей видимости, оказался неудачным. Половина бездомных - это люди среднего возраста, треть - предпенсионного и порядка 9% составляют молодые люди от 19 до 30 лет.

Исследование стало частью программы помощи бездомным, цель которой - реабилитировать людей, оставшихся без всего, и вернуть их к нормальной жизни. Подобная программа реабилитации для людей на улице запущена православной службой помощи «Милосердие».

ИСТОЧНИК KP.RU