Ученые из Неаполя сообщили, что нашли средство против коронавируса

23 Апр 2020 2020-04-23T20:05:17+03:00

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Ученые из Неаполя нашли средство против коронавируса COVID-19, который сейчас испытывают на группе из 80 пациентов. Об этом сообщила глава итальянской ассоциации адвокатов Александро Мария Тирелли, сославшись на президента SIF Джорджо Рачани и клинического фармаколога.

«Всем известно, что врачи борются с коронавирусом методом введения гепарина, который действительно работает. Но у него есть и недостатки. Он может давать кровотечение. Именно поэтому наши ученые озаботились и создали молекулу IL GABESATO, которая предотвращает это», - заявила глава итальянской ассоциации адвокатов.

Она отметила, что молекула обладает хорошим профилем переносимости, однако должна вводиться в течение 48 часов после появления симптомов. По ее словам, новое средство уже помогло вылечить нескольких человек без каких-либо осложнений.

ИСТОЧНИК KP.RU