2020-04-23T20:53:31+03:00
В мире

Уровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессии

Заявки на пособие по безработице подали ещё 4,4 млн американцев
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Уровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессииУровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессииФото: REUTERS
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Уровень безработицы в Соединенных Штатах приблизился к временам Великой депрессии. Об этом свидетельствуют данные Министерства труда США, которые сообщают, что с момента введения в марте ограничительных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса более 26 млн американцев обратились за финансовой помощью.

Только за неделю, в период с 12 по 18 апреля, было подано 4 млн 427 тысяч заявок на выплату пособия по безработице. При этом отмечается, что этот показатель меньше, чем на неделе ранее, когда было зарегистрировано 5,2 миллиона заявок.

Напомним, аналитики предрекли США рекордный рост госдолга из-за пандемии коронавируса. По их данным, расходы федерального бюджета страны в этом году превысят доходы на 4 трлн долларов, что является наибольшим показателем с 1945 года.

Эксперт пояснили, что из-за кризиса компании начнут набирать кредиты, чтобы не потерять бизнес, а перед ними встанет выбор - либо уволить людей, либо сократить производство. По словам экономистов, выбор не всегда будет на стороне сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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