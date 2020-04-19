Почему в США появилось 22 миллиона официальных безработных, а в России только 180 тысяч

За последний месяц в США безработными стали 22 миллиона человек. Для сравнения, в России за тот же срок заявления на биржу труда подали всего 180 тысяч человек. С одной стороны, масштаб американского кризиса ужасает. А с другой, мы все понимаем, что и у нас, и за океаном ситуация на рынке труда примерно похожая. Просто в Штатах этот механизм работает эффективно и все нуждающиеся быстро получают помощь от государства. А в России те же миллионы людей фактически из-за карантина остались без средств к существованию, но официально безработными стали лишь несколько сотен тысяч. Почему так? И как это отражается на экономике и будущем выходе из кризиса?

«ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЙ НАДО РАДИКАЛЬНО МЕНЯТЬ»

То, что сейчас происходит во всех странах мира, - это принудительный карантин. Многим предприятиям запрещено работать, сотрудники сидят по домам. Если нет возможности трудиться удаленно, можно считать это вынужденным отпуском. Вот только в развитых странах мира компаниям и их работникам в этот момент помогают. А в России все проблемы переложили на частный бизнес. И если в предыдущие кризисы это не вызывало тяжелых социальных проблем (русский человек найдет где заработать), то сейчас ситуация совсем другая.

- В России во время кризиса традиционно снижаются реальные заработные платы и расширяется неформальная занятость. Но этот вариант работал в условиях экономических шоков, снижающих, но не прекращающих экономическую активность. Карантин поставил нас в совершенно иные условия, - говорит Ирина Денисова, профессор Российской экономической школы.

Раньше во время кризиса человек если терял официальный заработок, то мог найти какие-нибудь временные подработки, пусть и неофициальные, с черной зарплатой. В конце концов мог таксовать и тем самым кормить семью. Но сейчас неформальных заработков нет, выходить из дома нельзя.

- Длительный оплачиваемый отпуск чувствителен для крупных работодателей, и совсем не по средствам среднему и малому бизнесу, - говорит Ирина Денисова. - Правительство уже объявило о мерах поддержки через службы занятости. Но правила получения пособий по безработице нужно радикально менять. Иначе меры поддержки рискуют быть половинчатыми и не достичь малого и среднего, зачастую полуформального, бизнеса. А это миллионы людей!

По мнению эксперта, сейчас стоило бы поддержать даже тех, кто получал полностью черные зарплаты и не может претендовать на официальное пособие по безработице. Иначе социальной напряженности не избежать.

В развитых странах к безработице относятся философски. Мол, это нормальное состояние рынка труда.Фото: REUTERS

ВЫШЕ БЕЗРАБОТИЦА - БЫСТРЕЕ РОСТ ЭКОНОМИКИ

В развитых странах к безработице относятся философски. Мол, это нормальное состояние рынка труда.

- Это важное и производительное состояние. Когда работник ищет наилучший подходящий ему вариант занятости, а работодатель – наилучшего работника, происходит формирование такой пары «работник – рабочее место», которое затем определяет производительность труда в экономике, - говорит Ирина Денисова. - Если недооценивать такую роль безработицы, это приводит к тому, что экономика плохо приспосабливается к разнообразным шокам.

По словам эксперта, государству нужно создать систему страхования от безработицы. Чтобы работники могли спокойно реагировать на увольнение, не опасаясь, что сразу они останутся без куска хлеба.

- Страхование от безработицы повышает стимулы к продолжению поиска более высокооплачиваемых (и значит более производительных) рабочих мест. Безработица возрастает. Но возрастают и стимулы работодателей создавать более производительные и высокооплачиваемые рабочие места, - говорит Ирина Денисова.

И все это приводит к тому, что экономика быстрее развивается. Это еще в 2002 году доказали в своей работе американские ученые Тито Боери и Катерина Тэррел. Они выяснили, что те страны в пределах бывшего СССР и Восточной Европы, где не было развитой системы страхования от безработицы, сложнее перестраивали свою экономику. Там медленнее сокращались рабочие места в устаревших секторах и это тормозило процесс перетекания рабочей силы в более современные отрасли.

Как объясняют эксперты, люди боятся потерять работу, понимая, что пособие по безработице мизерное. В итоге сотрудники держатся даже за плохие рабочие места. А работодатели, в свою очередь, не хотят расставаться с ними, потому что найти новых сотрудников в условиях низкой безработицы сложно. В итоге получается замкнутый круг, при котором стране гораздо медленнее развивается.

ПЛАТЯТ ВСЕ - ПОЛУЧАЮТ НУЖДАЮЩИЕСЯ

Суть страхования от безработицы такая же, как и при других типах страховок. Человек должен заплатить небольшую сумму сейчас, чтобы рассчитывать на защиту в будущем. «С миру по нитке - голому рубаха». При этом частный бизнес создать такую систему не сможет. Желающих обратиться за таким полисом будет немного, в итоге его стоимость будет высокой. Поэтому в большинстве стран мира страховка от безработицы - это государственный механизм.

- Государственное страхование делает покупку страхового полиса обязательным для всех групп работников. В этом случае застрахованы как те, чьи риски потери работы высоки, так и те, чьи риски малы, - говорит Ирина Денисова.

Это как взнос на капремонт. Лучше собрать понемногу со всех, иначе для тех, у кого старый дом, взносы будут слишком велики. А те, кто живет в новостройках, не будут видеть смысла скидываться на то, что потребуется в далеком будущем.

В России такой системы, к сожалению, нет. Наши страховые взносы (30% от зарплаты) идут только в Пенсионный фонд, а также на бесплатную медицину и в Фонд соцстраха, из которого финансируются больничные и декретные выплаты. Правила получения пособия по безработице сейчас упростили, сумму повысили до минимального размера оплаты труда (12 тысяч рублей), но это все равно мало похоже на реальную страховку от безработицы.

СТРАХОВКА ПОМОГАЕТ В КРИЗИС

Особенно хорошо такой механизм работает во время кризиса, когда многим компаниям приходится расставаться с частью персонала, чтобы сохранить бизнес. Это сглаживает риски для всех. Работники понимают, что сохранят часть дохода. А работодатели спокойно расстаются с сотрудниками, не попадая на жесткие санкции от государства, которые могут добить бизнес в тяжелый момент. Государство при этом ничего не теряет, потому что использует на это те деньги, которые компании отправляли ему в те годы, когда кризиса не было.

Более того, если компания хочет сохранить работников, то может перевести их на сокращенный рабочий день (например, платить ползарплаты), а остальное будет компенсировать государство.

К сожалению, вводить сейчас страховки по безработице невозможно. Это нужно делать в «мирное» время. А теперь нужно принимать меры по поддержке тех, кто потерял доход, причем даже неформальный. Недавно группа российских экономистов опубликовала доклад «Коронакризис-2020: Что будет и что делать? Сценарии развития кризиса и необходимые меры экономической политики». Одна из мер, которую предлагают эксперты, - это выделение 10 - 20 тысяч рублей каждому россиянину с невысокими доходами.

По мнению экономистов, такая мера позволит пережить трудное время карантина без потерь и повышения социальной напряженности. В этом случае поддержку получат и те, кто работал неофициально. И даже те, кто работу не потерял и сохранил доходы. Но, по расчетам специалистов, всплеск инфляции это не вызовет, потому что люди сейчас склонны к сбережениям и вряд ли начнут быстро тратить деньги. А после отмены ограничений это поможет стране быстрее восстановиться. У людей будут деньги, чтобы снова покупать разные товары и услуги. От платежеспособного спроса в экономике зависит очень многое. Если сейчас всех посадить на голодный паек, выход из кризиса может затянуться на несколько лет.

Как объясняют эксперты, люди боятся потерять работу, понимая, что пособие по безработице мизерное. В итоге сотрудники держатся даже за плохие рабочие места.Фото: REUTERS

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Портал «Работа в России»

ОФИЦИАЛЬНО

«Для граждан, которые в текущей ситуации теряют работу, введены дополнительные меры поддержки. Увеличен максимальный размер пособий по безработице. Ранее он составлял восемь тысяч рублей, сейчас этот размер увеличен до уровня прожиточного минимума и составляет 12 тысяч 130 рублей.

Для граждан, потерявших работу после 1 марта и зарегистрированных в качестве безработных в центрах занятости, в течение первых трёх месяцев – апреля, мая и июня – будет выплачиваться максимальный размер пособия, а также безработные граждане, воспитывающие детей, получат дополнительно по три тысячи рублей ежемесячно на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

Введён дистанционный порядок регистрации граждан в качестве безработных. С помощью этого инструмента уже подано более 180 тысяч заявлений со стороны наших граждан. Для этого достаточно на портале «Работа в России» заполнить только заявление и резюме гражданина. Никаких дополнительных справок не требуется, остальные сведения будут получены посредством электронного взаимодействия, межведомственного электронного взаимодействия».

(Из доклада главы Минтруда Антона Котякова на совещании в правительстве 15 апреля.)

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