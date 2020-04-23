Глава ЕК: Многие страны ЕС еще не прошли пик распространения коронавируса
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн считает, что многие страны Евросоюза еще не достигли пика распространения коронавирусной инфекции, а потому снимать введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения еще рано.
«Многие страны еще не достигли пика», - Урсула фон дер Ляейн на пресс-конференции в четверг, 23 апреля.
Таким образом она прокомментировала сообщения о том, что в большинстве государств еврозоны предлагают с середины мая начать постепенно снимать и ослаблять запреты, в результате которых серьезно страдает европейская экономика. Ранее Еврокомиссия и Совет ЕС дали несколько рекомендаций по скоординированному и снятию ограничительных мер в Евросоюзе, причем между ослаблениями предлагается делать перерывы во времени, передает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в России число новых инфицированных коронавирусом снижается уже третьи сутки подряд, однако эксперты говорят, что только к концу текущей недели станет понятно, действительно ли это выход на плато.
Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»