2020-04-24T01:17:23+03:00
Происшествия

В США упал небольшой одномоторный самолет

За несколько минут до аварии пилот сообщил о проблемах с двигателем [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самолет загорелся после аварийной посадки в полеСамолет загорелся после аварийной посадки в полеФото: Кадр видео
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В США упал небольшой одномоторный самолет Pilatus PC-12/77, после его падения вспыхнула трава на поле, сообщает издание NBC DFW со ссылкой на заявление представителя Федерального управления гражданской авиации (FAA).

По данным FAA, воздушное судно вылетело из международного аэропорта города Даллас (штат Техас) примерно за 15 минут до аварии, а через несколько минут пилот самолета сообщил о проблемах с единственным двигателем. Вскоре Pilatus совершил аварийную посадку в поле недалеко от аэропорта, на месте его приземления загорелась трава. Пилот выжил, его госпитализировали. Был ли еще кто-то на борту самолета, пока не сообщается.

Стоит отметить, что подобные случаи в США – не редкость. Напомним, как писал сайт kp.ru, в январе на территории аэродрома возле города Корона в Калифорнии произошло крушение небольшого самолета, жертвами которого стали четыре человека.

В США упал небольшой самолет.Пилот сообщил о проблемах с двигателем

ИСТОЧНИК KP.RU

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