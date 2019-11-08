В США легкомоторный самолет упал на жилой дом

СЕГОДНЯ 08:40 2019-11-08T08:40:02+03:00

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В Калифорнии легкомоторный самолет рухнул на жилой дом. Во время полета у воздушного судна начались проблемы, и пилот не смог отвести машину подальше от жилья.

В итоге самолет упал на жилой дом. Сила столкновения была такой сильной, что строение разрушилось почти полностью. Начался сильный пожар, который удалось локализовать только спустя продолжительное время.

По предварительным данным, пилот самолета погиб, а вот жильцам дома повезло. Они чудом успели выскочить на улицу перед обрушением. Известно, что внутри находились отец и сын.

Услышав грохот мужчина схватил на руки малыша и отбежал в безопасное место.

Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются. Пока точно не известно были ли на борту пассажиры, сообщает Пятый канал.

Ранее,15 сентября, небольшой двухмоторный самолет упал на жилой квартал в колумбийском городе Попаян, расположенном на западе страны. В результате погибли семь человек, в том числе оба пилота, еще двоих доставили в больницу с тяжелыми травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU