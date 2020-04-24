Многодетная мать заразила коронавирусом 18 своих детей
Многодетная мать, проживающая с 18-ю своими детьми в штате Нью-Йорк, получила результаты анализов, которые шокировали и медиков, и ее саму.
Тест на коронавирус подтвердил, что Бриттани Енчик и 18 ее детей (большая часть из которых является приемными) перенесли или болеют COVID-19.
Симптомы легкой простуды Бриттани испытывала на протяжении нескольких дней пару месяцев назад. И она не стала обращаться к врачу, так как недомогание прошло само собой. Она также не понимает, где и при каких обстоятельствах могла заразиться.
Результаты тестирования подтвердили наличие в ее крови антител к COVID-19, дети же продолжают пока оставаться бессимптомными носителями коронавируса. Врачи считают, что именно мать заболела первой, заразив затем всех детей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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