2020-04-24T01:11:56+03:00
В мире

Многодетная мать заразила коронавирусом 18 своих детей

Семья переносит заболевание бессимптомно
Алексей ОСИПОВ
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Симптомы легкой простуды мать испытывала на протяжении нескольких дней пару месяцев назадСимптомы легкой простуды мать испытывала на протяжении нескольких дней пару месяцев назадФото: REUTERS
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Многодетная мать, проживающая с 18-ю своими детьми в штате Нью-Йорк, получила результаты анализов, которые шокировали и медиков, и ее саму.

Тест на коронавирус подтвердил, что Бриттани Енчик и 18 ее детей (большая часть из которых является приемными) перенесли или болеют COVID-19.

Симптомы легкой простуды Бриттани испытывала на протяжении нескольких дней пару месяцев назад. И она не стала обращаться к врачу, так как недомогание прошло само собой. Она также не понимает, где и при каких обстоятельствах могла заразиться.

Результаты тестирования подтвердили наличие в ее крови антител к COVID-19, дети же продолжают пока оставаться бессимптомными носителями коронавируса. Врачи считают, что именно мать заболела первой, заразив затем всех детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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