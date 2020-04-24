Американцы начали получать чеки от Трампа

24 Апр 2020 2020-04-24T02:22:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Почта США начала доставлять американцам чеки в рамках обещанной Дональдом Трампом и одобренной Конгрессом разовой финансовой помощи.

Большинство граждан и постоянных жителей США в зависимости от их доходов одноразово получат от американского правительства как максимум: $1200 на одиночку, $2000 на пару и $500 на каждого ребенка. Нелегалы, иностранные студенты, журналисты и дипломаты, а также те, кто находится в США по рабочей визе, прав на такую финансовую поддержку не имеют.

Казначейство пообещало, что будет печатать и направлять адресатам по 5 млн. чеков в неделю. Тем американцам, чьи банковские реквизиты известны налоговым органам, положенная сумма будет переведена сразу на счет. Ожидается, что до конца лета помощь получат все те, кому она положена.

Как выглядит чек от Дональда Трампа.

Чек действителен в течение года, он подписан главой казначейства, однако, на нем имеется надпись, которую можно перевести как «компенсация от президента Дональда Трампа за проблемы в экономике». Трамп неоднократно говорил, что он не требовал упоминания своего имени на чеках.

В распоряжении «КП» оказалась копия такого чека и конверта, в котором подобные чеки получают по почте американцы. В соответствии с правилами, часть информации с изображения удалена. На конверте напечатано предупреждение: подделка чеков является уголовным преступлением, за которое грозит штраф в размере $10000 и 10 лет тюрьмы. Есть и указание для почтальонов: если адресат умер, конверт необходимо вернуть отправителю, поставив необходимую отметку.

Некоторые ритейлеры уже начали рекламные кампании, в рамках которых они предлагают потратить подарок от правительства на новую одежду, обувь или мебель. Лидеры нескольких религиозных организаций призвали паству пожертвовать полученные от государства суммы на богоугодные нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU