Мэр Вашингтона: Пик заболеваемости коронавирусом в столице США ожидается в середине мая

24 Апр 2020 2020-04-24T02:13:25+03:00

По словам Мюриэл Боузер, ситуация с пандемией COVID-19 в городе могла быть хуже

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Власти американской столицы прогнозируют наступление пика заболеваемости в городе в середине мая, после этого могут быть ослаблены некоторые санитарные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Об этом в ходе видеоконференции в четверг, 23 апреля, заявила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

ИСТОЧНИК KP.RU