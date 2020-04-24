Мэр Вашингтона: Пик заболеваемости коронавирусом в столице США ожидается в середине мая
По словам Мюриэл Боузер, ситуация с пандемией COVID-19 в городе могла быть хуже
Мэр Вашингтона Мюриэл БоузерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти американской столицы прогнозируют наступление пика заболеваемости в городе в середине мая, после этого могут быть ослаблены некоторые санитарные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Об этом в ходе видеоконференции в четверг, 23 апреля, заявила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.
ИСТОЧНИК KP.RU
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