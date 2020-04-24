2020-04-24T05:25:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В магазинах ввели новое правило для россиян

Некоторые гипермаркеты запрещают покупателям ходить без масок и продают средства индивидуальной защиты перед входом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Магазины начали запрещать покупателям ходить без масокМагазины начали запрещать покупателям ходить без масокФото: Михаил ФРОЛОВ
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Некоторые российские магазины ввели новые правила для своих посетителей: запрещают покупателям ходить без медицинских масок «или иных средств защиты дыхательных путей», причем во многих гипермаркетах такие средства индивидуальной защиты продают прямо перед входом.

Объявления о том, что в магазин нельзя заходить без маски, появились в торговых точках крупных сетей не только в Москве, но и в других городах страны. Покупатели рассказывают, перед входом охрана проверяет, есть ли у посетителя защитная маска, а если нет, предлагает купить – около 30 рублей за штуку.

Ситуацию в беседе с сайтом kp.ru прокомментировал председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. По его мнению, такая мера в нынешней ситуации с коронавирусом выглядит разумно, в том числе и с точки зрения заботы о покупателях.

«Ни один контролирующий орган не будет устанавливать какого-то рода запреты и принимать какие-либо решения в отношении сетей», - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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