Магазины начали запрещать покупателям ходить без масок

«Уважаемые покупатели! Наш гипермаркет можно посещать только в защитной маске или иных средствах защиты дыхательных путей» - такое объявление висит на сайте сети продуктовых гипермаркетов «Глобус». Такие есть в Москве, области, Владимире, Твери, Ярославле, Рязани и других городах.

Похожая история и с магазинами «Билла», которые распространены в столице и Подмосковье, имеет точки в Нижнем Новгороде, Туле, Курске и других городах. Там покупателям при звонке на горячую линию сообщают, что супермаркеты рекомендовано посещать в средствах защиты.

- Покупателю без маски могут отказать в посещении магазина, - сообщили на другом конце провода.

Такая же ситуация в региональной сети «Самбери», распространенной на Дальнем Востоке. Покупатели рассказывают, что перед входом охрана проверяет клиентов на наличие масок. Тем, у кого ее нет, предлагается приобрести за 30 рублей штуку. Подобная ситуация и с хабаровскими магазинами для дома и дачи "Леруа Мерлен". Торговые сети ссылаются на постановление главы региона о соблюдении масочного режима.

Покупатели магазинов «Пятерочка», «Магнит», «Атак», «Вкусвилл» и других подобную инициативу пока не зафиксировали.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов в сегодняшней ситуации не видит в таких ограничениях ничего страшного.

- С точки зрения заботы о покупателях, практика достаточно разумная, - убежден Карпов. Единственное, можно было не продавать маски и, к примеру, перчатки тем, у кого их нет, а выдавать бесплатно. Это бы повысило лояльность покупателей.

По словам эксперта, Роспотребнадзор мог бы применять какие-то санкции за такие инициативы, но вряд ли будет это делать.

- Мера выглядит разумно и ни один контролирующий орган не будет устанавливать какого-то рода запреты и принимать какие-либо решения в отношении сетей.

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