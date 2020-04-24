2020-04-24T07:58:14+03:00
Общество

Срок примирения при расторжении брака могут увеличить до полугода

С такой инициативой выступил Национальный родительский комитет
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Чтобы уберечь семьи от разводов, предлагается продлить период примирения до полугодаЧтобы уберечь семьи от разводов, предлагается продлить период примирения до полугодаФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Национальном родительском комитете (НРК) предложили увеличить срок, который полагается на примирение супругов, решившихся на развод. Сегодня согласно Семейному кодексу, при разводе в органах ЗАГС даётся один месяц, при разводе в суде — до трёх месяцев.

Председатель РНК Ирина Волынец уверена, что в условиях самоизоляции это только поспособствует развалу семей. Многие сгоряча решатся на разрыв и не успеют примириться в короткий срок.

Про сложности, связанные с ограничениями из-за коронавируса, говорят многие психологи. В семьях стали чаще возникать конфликты - об этом заявляют 14% пар, в 5 процентов семьи приняли решение разъехаться, когда ограничения будут сняты.

Увеличение срока поможет сохранить многие отношения. Возвращение к привычному ритму жизни заставит людей пересмотреть свое решение. С соответствующей инициативой Ирина Волынец обратилась в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

«Прошу увеличить срок оформления развода в два раза: в случае, предусматривающем проведение бракоразводной процедуры в органах ЗАГС, этот срок после увеличения будет составлять два месяца, а в случаях, предусматривающих законом судебный процесс (если в семье есть дети или происходит раздел имущества), этот срок должен быть увеличен до шести месяцев... Данная мера не должна распространяться на семьи, в которых зафиксировано жестокое обращение», —цитирует RT текст письма.

Ограничения предлагается установить до окончания 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Медиалогия» посчитала число упоминаний коронавируса в соцсетях
Девять российских разработок вакцины от коронавируса ВОЗ назвал перспективными
В больнице в Коммунарке состоит 408 пациентов с коронавирусом
Минобороны построило медцентр в Одинцове на неделю раньше срока
Срок примирения при расторжении брака могут увеличить до полугода
Учёные рассчитали, как коронавирус влияет на среднюю длительность жизни
Умерла автор рецепта конфет "Птичье молоко" Анна Чулкова
В Роспотребнадзоре рассказали, как сделать доставку еды безопасной
Последние новости на утро 24 апреля 2020: В России утвердили программу льготной ипотеки, а в США собираются наказать Китай за коронавирус
Саудовская Аравия призвала увеличить финансирование борьбы с коронавирусом
Помпео: Китай ответит за «сокрытие» информации о вспышке коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 24 апреля 2020 года составило 2448 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 24 апреля 2020: До конца месяца откроют 17 больниц для больных
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 24 апреля 2020 года превысило 7 тысяч человека
Число заболевших коронавирусом в Москве на 24 апреля 2020 приближается к 34 тысячам человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 24 апреля 2020 года возросло до 288 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 24 апреля 2020: Число заболевших снижается три дня подряд