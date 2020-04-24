Срок примирения при расторжении брака могут увеличить до полугода

24 Апр 2020 2020-04-24T07:58:14+03:00

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В Национальном родительском комитете (НРК) предложили увеличить срок, который полагается на примирение супругов, решившихся на развод. Сегодня согласно Семейному кодексу, при разводе в органах ЗАГС даётся один месяц, при разводе в суде — до трёх месяцев.

Председатель РНК Ирина Волынец уверена, что в условиях самоизоляции это только поспособствует развалу семей. Многие сгоряча решатся на разрыв и не успеют примириться в короткий срок.

Про сложности, связанные с ограничениями из-за коронавируса, говорят многие психологи. В семьях стали чаще возникать конфликты - об этом заявляют 14% пар, в 5 процентов семьи приняли решение разъехаться, когда ограничения будут сняты.

Увеличение срока поможет сохранить многие отношения. Возвращение к привычному ритму жизни заставит людей пересмотреть свое решение. С соответствующей инициативой Ирина Волынец обратилась в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

«Прошу увеличить срок оформления развода в два раза: в случае, предусматривающем проведение бракоразводной процедуры в органах ЗАГС, этот срок после увеличения будет составлять два месяца, а в случаях, предусматривающих законом судебный процесс (если в семье есть дети или происходит раздел имущества), этот срок должен быть увеличен до шести месяцев... Данная мера не должна распространяться на семьи, в которых зафиксировано жестокое обращение», —цитирует RT текст письма.

Ограничения предлагается установить до окончания 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU