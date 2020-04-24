Специалисты назвали главные угрозы для беременных во время самоизоляции

24 Апр 2020 2020-04-24T10:05:28+03:00

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Режим самоизоляции особенно сложно переносить беременным женщинам. Будущие мамы лишаются прогулок, медицинского контроля, а часто и нормального питания. Все чаще спутниками женщины в положении становится тревога, плохое самочувствие, перепады настроения.

Специалисты предупреждают, что негативные эмоции могут усиливаться и оказывать влияние не только на здоровье матери, но и будущего ребенка.

- Беременные во время самоизоляции подвержены стрессу в несколько раз больше, чем все остальные. В частности, из-за стресса беременные зачастую сталкиваются с высыпаниями и зудом на теле, - говорит Валентин Денисов-Мельников, клинический психолог и сексолог.

Часто стрессовые состояния «заедаются». В итоге появляется лишний вес у мамы и ребенка. Эти факторы могут спровоцировать возникновение токсикоза и осложнений на родах.

Еще один важный фактор – женщина в ожидании ребенка должна ощущать внутренний комфорт. Нарушение душевного равновесия провоцирует выброс стрессовых гормонов — кортизола и адреналина, которые приводят к спазму сосудов, в частности сосудов плаценты. В итоге ребенку поступает меньше крови. Если же мама испытывает стресс на регулярной основе, то у ребенка может развиться гипоксия (кислородное голодание органов). Стресс так же приводит к гипертонусу матки, что увеличивает риск прерывания беременности.

Часто стресс возникает не только из-за невозможности вести привычный образ жизни, но и по причине конфликтов с супругом. Многие пары постоянно ссорятся, что не способствует сохранению семьи.

- В Китае, к примеру, после самоизоляции выросло число расторжений браков. Я не думаю, что России удастся этого избежать. С повышением процента разводов увеличится и количество матерей-одиночек. Разводы будут происходить как в парах, где женщина беременна, так и в семьях, в которых уже есть дети,- пояснил NEWS.ru кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ Борис Лордкипанидзе.

Специалисты рекомендуют будущим бабам в условиях самоизоляции стараться сохранять спокойствие и заниматься любимыми делами. Не стоит забывать и про легкие физические нагрузки.

Медики всего мира пытаются ответить на вопрос: опасен ли коронавирус для беременных? Пока конкретных выводов нет, но многие будущие мамы не спешат сдаваться перед болезнью.

Например, в Краснодаре девушка на последних сроках беременности развозит старикам и медикам продукты. До прихода коронавируса 34-летняя Анна Артемьева трудилась в своем PR-агентстве, а теперь стала волонтером и запустила в городе акцию добра

ИСТОЧНИК KP.RU