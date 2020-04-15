Акушер-гинеколог назвал главные правила для беременных в условиях коронавируса

15 Апр 2020 2020-04-15T14:39:25+03:00

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Главный акушер-гинеколог Пироговского центра, доктор медицинских наук, профессор Евгений Кира дал советы беременным, которые актуальны в условиях пандемии коронавируса. Врач напоминает, что будущие мамы уязвимы для инфекции, так как иммунитет во время беременности перестраивается, физиологическая защита снижается. Женщина становится подвержена всевозможным инфекциям, а значит высоки шансы заразиться коронавирусам, если не соблюдать правил безопасности.

- Данных о том, что возможно прямое заражение плода, если мать инфицирована, нет. По данным рекомендаций ВОЗ коронавирус не передается с грудным молоком. Теоретически зараженная мать может продолжить кормление, если назначенные ей препараты не будут отражаться на молоке, - говорит врач.

Всех, кто опасается инфекции и задумывается об аборте, специалист спешит успокоить – это неразумно и неоправданно.

- Сам по себе аборт – это риск для здоровья женщины. А пребывание в стационаре сейчас повышает риск заразиться. Даже плановые консультации для беременных были отменены. Стоит сохранять режим изоляции. Что касается экстренной помощи, то она оказывается в обычном режиме, - говорит Евгений Кира.

В случае если будущая мама почувствовала признаки ОРВИ – это повод немедленно вызвать врача на дом. Что касается лечения, что это индивидуальный вопрос, самолечение в данном вопросе недопустимо. Высок риск проникновения препарата к плоду и возможно осложнение.

- Стоит помнить, что любые противовирусные лекарства запрещены в первом триместре беременности, когда идет формирование внутренних органов у ребенка. Тут мы всегда максимально избегаем воздействия лекарств. Любое медикаментозное лечение врач назначает, оценивая соотношение риска и пользы организму пациентки и ее будущему ребенку, комментирует «Российской газете» врач.

Ранее сообщалось, что порядок оказания медпомощи беременным в Москве пришлось изменить из-за коронавируса. Временно ограничивается посещение женских консультаций.

ИСТОЧНИК KP.RU