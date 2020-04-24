2020-04-24T10:30:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав выпустил рекомендации по лечению беременных от коронавируса

Специалисты рассказали, где лучше проходить лечение беременным с легкой формой COVID-19
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специалисты российского министерства здравоохранения выпустили новые рекомендации, согласно которым беременным женщина с легкой формой коронавирусной инфекции можно проходить курс лечения на дому. Советы экспертов появились на официальном сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24