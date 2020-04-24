Минздрав выпустил рекомендации по лечению беременных от коронавируса
Специалисты рассказали, где лучше проходить лечение беременным с легкой формой COVID-19
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Специалисты российского министерства здравоохранения выпустили новые рекомендации, согласно которым беременным женщина с легкой формой коронавирусной инфекции можно проходить курс лечения на дому. Советы экспертов появились на официальном сайте ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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