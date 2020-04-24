2020-04-24T12:11:46+03:00
Общество

Путин подписал закон о получении российского гражданства без отказа от иностранного

Нормативный акт вступит в силу через три месяца
Ксения АНУФРИЕВА
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Владимир Путин подписал закон о получении гражданства РФ без отказа от иностранного.Владимир Путин подписал закон о получении гражданства РФ без отказа от иностранного.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Российский президент Владимир Путин подписал закон о получении гражданства РФ без отказа от иностранного. Данный акт вступит в силу через три месяца.

Государственная дума приняла закон об упрощении получения иностранными гражданами российского гражданства 17 апреля, чуть позже этот нормативно-правовой акт поддержал Совет Федерации.

Как сообщал сайт kp.ru, документ также делает не обязательным отказ от имеющегося иностранного гражданства для тех, кто состоит в браке с гражданином России. Они смогут получить паспорт в упрощенной форме не через три года совместного проживания, как это было ранее, а через один год. Для людей, родившихся в бивших республиках СССР, но не получивших их гражданства, снимаются требования об обязательном трехлетнем проживании на территории России и о подтверждении законного источника дохода. Эти же нормы будут распространяться на иностранных граждан, у которых хотя бы один из родителей – житель России.

Без соблюдения срока проживания в государстве российские документы смогут получить граждане Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, у которых есть вид на жительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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