Дума приняла закон о получении гражданства России без отказа от иностранного

17 Апр 2020 2020-04-17T11:13:38+03:00

Госдума приняла закон о получении российского гражданства без отказа от иностранного Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подать документы на российское подданство можно будет, не предоставляя доказательства об отсутствии паспорта другого государства

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Государственная дума приняла закон, по которому подать документы на получение гражданства России теперь будет можно будет, не предоставляя отказа от иностранного гражданства.

ИСТОЧНИК KP.RU