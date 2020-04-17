Дума приняла закон о получении гражданства России без отказа от иностранного
Подать документы на российское подданство можно будет, не предоставляя доказательства об отсутствии паспорта другого государства
Госдума приняла закон о получении российского гражданства без отказа от иностранногоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Государственная дума приняла закон, по которому подать документы на получение гражданства России теперь будет можно будет, не предоставляя отказа от иностранного гражданства.
ИСТОЧНИК KP.RU