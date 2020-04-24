Минздрав: Вакцина от коронавируса появится в России до конца года

24 Апр 2020 2020-04-24T13:21:01+03:00

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Вакцина от коронавируса появится в России до конца года, сообщил заместитель директора НМИЦ фтизиопульманологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов. Он также отметил, что к осени возможно завершение испытаний на добровольцах, а потребуется ли её регулярное использование пока не ясно.

- Очень активно ведутся разработки и за рубежом, и в РФ в нескольких институтах. Думаю, к осени будет не один прототип вакцины, - заявил Чуланов и добавил, что прогнозировать поведение вируса пока трудно

Специалист отметил, что если коронавирус станет сезонным заболеванием, вакцина будет востребованной даже при учёте частой мутации.

Создание вакцины широкого спектра учёный назвал нецелесообразным.

Кроме того, Чуланов рассказал о лечении заражённых коронавирусом с помощью плазмы переболевших. У доноров не должно быть хронических заболеваний и вирусных инфекций, как ВИЧ и гепатит. Донорами не могут стать дети и пожилые люди. Он также добавил, что плазму обрабатывают для уничтожения потенциальных инфекционных агентов, чтобы убить вирусы, которые могут в ней находиться.

ИСТОЧНИК KP.RU