Собянин поручил задействовать студентов-медиков в борьбе с коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T14:50:18+03:00

Собянин попросил правительство к понедельнику подготовить поручения о направлении студентов 4-5 курсов медвузов на практику в коронавирусные стационары Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Мэр Москвы Сергей Собянин попросил правительство к понедельнику подготовить поручения о направлении студентов 4-5 курсов медицинских вузов на практику в коронавирусные стационары, поскольку свободных кадров среди медиков не осталось.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ответил, что рассмотрит этот вопрос.

- Это ребята мотивированные, у которых есть уже достаточно хорошие знания. Они выбрали эту профессию. Они еще раз посмотрят на практике, что такое реальная медицина, наберутся знаний и, мне кажется, окажут достойную помощь в этой ситуации, - заявил Собянин во время заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он также отметил необходимость привлечь студентов, поскольку продолжает расти число коек.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что за привлечение к работе студентов-медиков в стационарах также выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

ИСТОЧНИК KP.RU