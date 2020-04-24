Набиуллина считает, что раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения по раздаче денег населению в период пандемии. По ее мнению, такая помощь может привести к "взрыву" инфляции.
- Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведет? Я напомню 1990-е годы,- рассказала она на конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
На эти деньги людям будет просто сложно что-то купить из-за повышения общего уровня цен на товары и услуги.
Она также добавила, что рецессии экономики удастся избежать, если ВВП восстановится к третьему кварталу. Пока нет данным, насколько с нами задержится коронавирус, и когда изобретут вакцину. По оценке властей до плато в России еще не дошли.
По оценке Банка России, в 2020 году ВВП снизится на 4-6 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU