Набиуллина считает, что раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции

24 Апр 2020 2020-04-24T16:11:09+03:00

По прогнозам главы Центробанка рецессии экономики удастся избежать, если в третьем квартале ВВП восстановится

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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения по раздаче денег населению в период пандемии. По ее мнению, такая помощь может привести к "взрыву" инфляции.

- Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведет? Я напомню 1990-е годы,- рассказала она на конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

На эти деньги людям будет просто сложно что-то купить из-за повышения общего уровня цен на товары и услуги.

Она также добавила, что рецессии экономики удастся избежать, если ВВП восстановится к третьему кварталу. Пока нет данным, насколько с нами задержится коронавирус, и когда изобретут вакцину. По оценке властей до плато в России еще не дошли.

По оценке Банка России, в 2020 году ВВП снизится на 4-6 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU