«Это приведет к взрыву инфляции»: Глава Центробанка рассказала, как не допустить повторения 90-х

В конце этой недели Центробанк сделал ожидаемый шаг. Он снизил ключевую ставку с 6 до 5,5% годовых. Это нужно, чтобы помочь экономике. Потому что темпы роста во многом зависят от того, насколько доступен кредит. Более того, в ЦБ не исключили, что будут опускать ставку и дальше. До конца года она может снизиться до 4,5% годовых.

Тем не менее, как считают некоторые эксперты, этого все равно недостаточно для борьбы с кризисом. В нынешних условиях даже бесплатные кредиты вряд ли будут пользоваться спросом. А снижение ставки на половину процентного пункта вообще погоды не сделает.

- Сейчас для людей важна прямая поддержка, - пояснила Эльвира Набиуллина. - Бизнес и люди опасаются увеличивать кредитную нагрузку, поэтому правительство применяет меры бюджетной поддержки. Это увеличение пособий по безработице, выплаты особо нуждающимся, помощь семьям.

По ее словам, в России будут предоставлять помощь только адресно. То есть пока не планируют печатать деньги для борьбы с последствиями коронавируса, как это предлагают некоторые экономисты. К примеру, профессор Высшей школы экономики и Чикагского университета Константин Сонин предлагает перечислить каждому россиянину по 10 - 30 тысяч рублей в течение ближайших месяцев. Это будет аналогом американской финансовой помощи населению, где выдают по $1200 на одного взрослого и по $500 на ребенка. По мнению ученого, в условиях низкого спроса это не отразится на инфляции. В ЦБ считают по-другому.

- Даже если представить, что мы напечатаем деньги и раздадим их, к чему это приведет? Я напомню 90-е годы. Это приведет к взрыву инфляции. Люди, которые получат эти деньги, не смогут ничего на них купить. Все выплаты будут обесценены ростом цен, - пояснила Набиуллина.

По ее словам, задача ЦБ - сохранить покупательную способность сбережений и зарплат. И для этого Центробанк будет следить за тем, чтобы инфляция оставалась под контролем. Напомним, в последние годы ориентир для наших финансовых властей - это рост цен в 4% в год. Под этот показатель подгоняется вся денежно-кредитная политика Центробанка.

ВОПРОС РЕБРОМ

И что мне с этого?

1. Получается, денег не дадут?

Решение о социальных выплатах принимают в правительстве. Но к мнению Набиуллиной там обычно прислушиваются. Если ЦБ считает, что риски для взрыва инфляции велики, то вряд ли россияне массово получат поддержку от государства, как это делается в США. Можно рассчитывать только на адресную помощь. Все предоставляемые меры поддержки - тут.

2. А если ЦБ действительно прав?

Предсказать будущее сложно. Но если опасения ЦБ насчет раскручивания инфляции не беспочвенны, то отказ от прямых выплат поможет тем, у кого есть сбережения в рублях. Напомним, россияне держат в банках 30 трлн рублей. Правда, заначка есть лишь у каждого третьего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЦБ резко снизил ключевую ставку: Что будет с рублем и кредитами

Ситуация может сказаться на стоимости кредитов. Но не вызовет ли это рост цен? (подробности)

КСТАТИ

Как сохранить деньги во время кризиса

Пять советов по разумному финансовому поведению (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Deutsche Bank: Российских денежных запасов хватит на 2 года

Немецкие банкиры оценили Фонд национального благосостояния (подробности)