2020-04-24T18:22:30+03:00
Экономика

«Это приведет к взрыву инфляции»: Глава Центробанка рассказала, как не допустить повторения 90-х

В пятницу Эльвира Набиуллина провела традиционную пресс-конференцию
Евгений БЕЛЯКОВ
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- Сейчас для людей важна прямая поддержка, - пояснила Эльвира Набиуллина. Фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС- Сейчас для людей важна прямая поддержка, - пояснила Эльвира Набиуллина. Фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС
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В конце этой недели Центробанк сделал ожидаемый шаг. Он снизил ключевую ставку с 6 до 5,5% годовых. Это нужно, чтобы помочь экономике. Потому что темпы роста во многом зависят от того, насколько доступен кредит. Более того, в ЦБ не исключили, что будут опускать ставку и дальше. До конца года она может снизиться до 4,5% годовых.

Тем не менее, как считают некоторые эксперты, этого все равно недостаточно для борьбы с кризисом. В нынешних условиях даже бесплатные кредиты вряд ли будут пользоваться спросом. А снижение ставки на половину процентного пункта вообще погоды не сделает.

- Сейчас для людей важна прямая поддержка, - пояснила Эльвира Набиуллина. - Бизнес и люди опасаются увеличивать кредитную нагрузку, поэтому правительство применяет меры бюджетной поддержки. Это увеличение пособий по безработице, выплаты особо нуждающимся, помощь семьям.

По ее словам, в России будут предоставлять помощь только адресно. То есть пока не планируют печатать деньги для борьбы с последствиями коронавируса, как это предлагают некоторые экономисты. К примеру, профессор Высшей школы экономики и Чикагского университета Константин Сонин предлагает перечислить каждому россиянину по 10 - 30 тысяч рублей в течение ближайших месяцев. Это будет аналогом американской финансовой помощи населению, где выдают по $1200 на одного взрослого и по $500 на ребенка. По мнению ученого, в условиях низкого спроса это не отразится на инфляции. В ЦБ считают по-другому.

- Даже если представить, что мы напечатаем деньги и раздадим их, к чему это приведет? Я напомню 90-е годы. Это приведет к взрыву инфляции. Люди, которые получат эти деньги, не смогут ничего на них купить. Все выплаты будут обесценены ростом цен, - пояснила Набиуллина.

По ее словам, задача ЦБ - сохранить покупательную способность сбережений и зарплат. И для этого Центробанк будет следить за тем, чтобы инфляция оставалась под контролем. Напомним, в последние годы ориентир для наших финансовых властей - это рост цен в 4% в год. Под этот показатель подгоняется вся денежно-кредитная политика Центробанка.

ВОПРОС РЕБРОМ

И что мне с этого?

1. Получается, денег не дадут?

Решение о социальных выплатах принимают в правительстве. Но к мнению Набиуллиной там обычно прислушиваются. Если ЦБ считает, что риски для взрыва инфляции велики, то вряд ли россияне массово получат поддержку от государства, как это делается в США. Можно рассчитывать только на адресную помощь. Все предоставляемые меры поддержки - тут.

2. А если ЦБ действительно прав?

Предсказать будущее сложно. Но если опасения ЦБ насчет раскручивания инфляции не беспочвенны, то отказ от прямых выплат поможет тем, у кого есть сбережения в рублях. Напомним, россияне держат в банках 30 трлн рублей. Правда, заначка есть лишь у каждого третьего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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