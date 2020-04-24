2020-04-24T13:55:24+03:00
Экономика

Банк России дал прогнозы по экономике на 2020 год

ВВП в текущем году снизится на 4-6 процентов
Ксения АНУФРИЕВА
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Банк России показал прогнозы своих экспертов на текущий год.Банк России показал прогнозы своих экспертов на текущий год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Распространение коронавируса на территории страны и ограничения, принятые для борьбы с пандемией, а также падение спроса и снижение цен на энергетические ресурсы оказывают огромное негативное влияние на российскую экономику. Банк России показал прогнозы своих экспертов на текущий год.

Валовой внутренний продукт в 2020 году снизится примерно на 4-6% вместо ранее предполагаемого роста на 2 процента. В дальнейшем после нормализации эпидемиологической обстановки эксперты ожидают постепенное восстановление экономики на 2,8-4,8% (в 2021 году) и примерно на 3,5 процента (в 2022 году).

По прогнозу Банка РФ, с учетом кредитной и денежной политики государства инфляция в 2020 году составил примерно 3,8-4,8% и позже стабилизируется в пределах 4 процентов. Динамика инфляции в этом году и далее будет во многом формироваться под влиянием значительного падения внутреннего и внешнего спроса.

Прогноз экспертов по оттоку капитала из банков остался неизменный - на 15 миллиардов долларов, а вот среднегодовая цена нефти марки Urals будет понижена c 55 до 27 долларов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru Банк России снизил ключевую ставку с 6 процентов до 5,5 процента. Сразу после этого значительно вырос курс рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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