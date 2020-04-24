Умер глава совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер

24 Апр 2020 2020-04-24T16:31:23+03:00

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В возрасте 90 лет умер глава совета директоров компании «Лукойл» Валерий Грайфер.

Он скончался после продолжительной болезни, 24 апреля сообщили в пресс-службе компании. Несмотря на тяжелое заболевание, он продолжал руководить советом директоров, давал консультации, интересовался проблемами отрасли. Только в последние два месяца из-за болезни вынужден был отказаться от рабочих обязанностей.

-. В 1990-е годы, когда никто не произносил слова «инновации», Валерий Исаакович мыслил на десятилетия вперед, создав Российскую инновационную топливно-энергетическую Компанию,- сказал президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

Грайфер не просто принимал участие в освоении Западно-Сибирской нефтегазовой провинции, но и руководил проектом. В том числе и его заслуга, что это место стало крупнейшим нефтяным регионом мира с уровнем добычи выше, чем Саудовской Аравии.

ИСТОЧНИК KP.RU