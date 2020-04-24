Решетников заявил, что Россия теряет ежедневно 100 миллиардов рублей в день из-за коронавируса
Россия из-за коронавируса теряет около 100 миллиардов рублей в день, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Все дело в ограничениях, которые введены на период пандемии. Россия полностью отменила авиасообщение с другими странами. В конце марта президент Владимир Путин объявил нерабочую неделю, после этот режим продлили на весь апрель. Продолжают работать только социально-значимые предприятия.
- Это очень большие потери,- сказал Решетников в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».
Он напомнил о мерах поддержки пострадавшим компаниям. По инициативе президента, предприятиям дали отсрочку по выплате налогов и страховых взносов, банки выдают беспроцентные кредиты для того, чтобы компании могли в этот непростой период выплачивать зарплаты сотрудникам, разработан специальный кредитный продукт для бизнеса.
Меры, которые приняли в России для поддержки предприятий, сопоставимы с теми, что действуют в других странах в период пандемии, уточнил министр.
ИСТОЧНИК KP.RU