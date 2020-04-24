Голикова: Заболеваемость коронавирусом в регионах за неделю увеличилась в 2,3 раза

24 Апр 2020 2020-04-24T19:00:16+03:00

Среди погибших четыре человека были в возрастной группе от 18 до 29 лет

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За неделю с 17 по 24 апреля в регионах России заболеваемость коронавирусом увеличилась в 2,3 раза. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова 24. апреля.

На совещании с президентом 20 апреля она предупреждала - регионы отстают от Москвы по распространению болезни на 2-3 недели, и призвала губернаторов готовиться к росту числа пациентов. Владимир Путин в связи с этим поручил развернуть дополнительный фонд мест в больницах для пациентов с Covid-19.

Этот рост заболеваемости может быть следствием того, что в отдельных регионах не соблюдают режим самоизоляции. Татьяна Голикова не стала называть эти регионы, но признала, что в целом в стране граждане устали от ограничений и вынужденного нахождения дома.

- Но для ослабления (режима самоизоляции) важно оценить ситуацию, - сообщила вице-премьер.

Она назвала цифры по погибшим среди молодых и людей среднего возраста.

В группе от 18 до 29 лет умерли четыре человека с коронавирусом;

В группе 30 до 49 лет - погибших уже 90 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU