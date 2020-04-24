Голикова: Заболеваемость коронавирусом в регионах за неделю увеличилась в 2,3 раза
За неделю с 17 по 24 апреля в регионах России заболеваемость коронавирусом увеличилась в 2,3 раза. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова 24. апреля.
На совещании с президентом 20 апреля она предупреждала - регионы отстают от Москвы по распространению болезни на 2-3 недели, и призвала губернаторов готовиться к росту числа пациентов. Владимир Путин в связи с этим поручил развернуть дополнительный фонд мест в больницах для пациентов с Covid-19.
Этот рост заболеваемости может быть следствием того, что в отдельных регионах не соблюдают режим самоизоляции. Татьяна Голикова не стала называть эти регионы, но признала, что в целом в стране граждане устали от ограничений и вынужденного нахождения дома.
- Но для ослабления (режима самоизоляции) важно оценить ситуацию, - сообщила вице-премьер.
Она назвала цифры по погибшим среди молодых и людей среднего возраста.
В группе от 18 до 29 лет умерли четыре человека с коронавирусом;
В группе 30 до 49 лет - погибших уже 90 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU