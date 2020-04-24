2020-04-24T22:16:17+03:00
В мире

В Антарктиде нашли останки лягушек: Это говорит о том, что здесь был теплый и влажный климат 40 млн лет назад

Кости принадлежат лягушке семейства Calyptocephalellidae - шлемоголовый свистун
Юлия САЛЬНИКОВА
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Антарктида возможно была когда-то частью Южной АмерикиАнтарктида возможно была когда-то частью Южной АмерикиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кости лягушки могут в корне изменить представление ученых об Антарктиде. Еще в 2011 году группа группа палеонтологов во главе с Томасом Мерсом обнаружила окаменелые останки животного. Только в 2020-м ученые смогли установить, что костям 40 миллионов лет и принадлежат они лягушке семейства Calyptocephalellidae (шлемоголовый свистун).

Примечательно, что такие лягушки - норма скорее для Латинской Америки, поскольку обитают только в теплом и влажном климате, пишет Phys.org. Как они оказались в Антарктиде, палеонтологи могут только предполагать. Но основная версия такая - материк обледенел после отделения от Южной Америки и Австралии.

- Леса Южной Америки могут быть современным аналогом климата Антарктики непосредственно перед оледенением южного континента и в настоящее время могут быть домом для видов, первоначально найденных на Антарктическом полуострове,- сказано в исследовании.

Ранее в НАСА заявили, что Антарктида начала таять изнутри. Исследователи считают, что лед Антарктиды хранит информацию о миллионах лет планеты Земля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Антарктиде нашли останки лягушек: Это говорит о том, что здесь был теплый и влажный климат 40 млн лет назад
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