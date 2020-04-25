2020-04-25T00:48:05+03:00
Экономика

Цена нефти Brent выросла на 3% – до $22,07

Баррель сорта WTI подорожал на 4,12% – до $17,18
Поделиться:
Нефтяные котировки растут после резкого обвалаНефтяные котировки растут после резкого обвалаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Мировые цены на нефть в ночь на субботу, 25 апреля, немного подросли. Так, североморская нефтяная смесь марки Brent, по данным торгов лондонской биржи ICE на 00:05 по московскому времени, подорожала на 3,47%– до 22,07 доллара за баррель.

Примерно в то же время цена барреля «черного золота» сорта WTI на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась на 4,12%. Стоимость барреля западнотехасской светлой находится на отметке 17,18 доллара, передает ТАСС.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Американские сенаторы призвали генсека ООН проанализировать деятельность ВОЗ
Цена нефти Brent выросла на 3% – до $22,07
В Бельгии с 4 мая начнут постепенно отменять карантин
Уволенного капитана «коронавирусного» авианосца США могут восстановить в должности
Россияне вернутся домой из Рима 29 апреля
Авиакомпании США в период пандемии намерены перевозить в пассажирских салонах грузы
Немецкий ученый объяснил, откуда у людей может быть иммунитет к коронавирусу
Оперштаб: скончавшиеся от коронавируса москвичи страдали от хронических заболеваний
В Саудоввской Аравии порку плетьми заменят на штрафы и тюрьму
ВОЗ: В мире коронавирусом заражены уже более 2,6 миллионов человек
В Антарктиде нашли останки лягушек: Это говорит о том, что здесь был теплый и влажный климат 40 млн лет назад
В Совфеде рассказали о том, что выход из режима самоизоляции будет идти "в обратном порядке"
Попова сообщила, что в Роспотребнадзоре нет данных о повторных случаях заражения коронавирусом
Испанские ученые сделали неожиданное открытие о коронавирусе
Reuters: На борту эсминца ВМС США больше 10 зараженных коронавирусом моряков
Правительству предложили продлить режим самоизоляции до 12 мая
Москвичи стали менее ответственно относиться к режиму самоизоляции
Глава Роспотребнадзора: Необходимы еще минимум две недели жестких ограничений
Трамп подписал закон о стимулировании экономики США на 500 миллиардов долларов
В вузах не станут менять срок завершения учебного года из-за коронавируса
Голикова заявила об усталости россиян от ограничений из-за коронавируса
Военные врачи помогут лечить пациентов с коронавирусом в Подмосковье
Голикова: Заболеваемость коронавирусом в регионах за неделю увеличилась в 2,3 раза
Во время испытаний противомалярийного препарата от коронавируса умерли 20 человек: В США прервали тестирование
Около 50 тысяч россиян уже месяц не могут вернуться домой из других стран
Эксперт рассказал, останутся ли работники в России на удаленке после карантина