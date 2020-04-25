Цена нефти Brent выросла на 3% – до $22,07

25 Апр 2020 2020-04-25T00:48:05+03:00

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Мировые цены на нефть в ночь на субботу, 25 апреля, немного подросли. Так, североморская нефтяная смесь марки Brent, по данным торгов лондонской биржи ICE на 00:05 по московскому времени, подорожала на 3,47%– до 22,07 доллара за баррель.

Примерно в то же время цена барреля «черного золота» сорта WTI на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась на 4,12%. Стоимость барреля западнотехасской светлой находится на отметке 17,18 доллара, передает ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU