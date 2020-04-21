«Все, приплыли»: Эксперт объяснил, что значит отрицательная цена на нефть для России

«Идеальный шторм», «Разрушительный понедельник», «Кошмар на рынке нефти», «Трейдеры в шоке - такого не было никогда». Это только часть заголовков зарубежных деловых СМИ, вышедших во вторник. В понедельник произошло невероятное. Стоимость техасской нефти мало того, что опустилась до нуля, но и… начала закапываться в землю. Котировки американского сорта WTI опустились до «минус 37 долларов» за баррель. Падение составило 300%. Что произошло? И что все это значит для нас?«МЫ ОКАЗАЛИСЬ В ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ВСЕЛЕННОЙ»

- Мы как будто оказались в параллельной Вселенной, где продавцы нефти готовы платить по 40 долларов за то, что вы заберете у них добытую ими нефть, - пишет агентство «Блумберг».

Все биржи зависят от простого алгоритма. Цену регулирует баланс спроса и предложения. Когда покупателей больше, чем продавцов, то цена растет. Когда наоборот - падает.

- Я смотрю на терминал и не вижу ни одной заявки на покупку. Ни одной! Это сумасшествие, - рассказал «Блумберг» один из трейдеров.

График стоимости нефти в понедельник неуклонно шел вниз. Сначала медленно, потом быстрее, а в конце торгового дня - лавинообразно.

- Рынок летел вниз даже не со свистом, а с душераздирающим криком, - говорит Дэниел Ергин, историк, автор книги «Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть».

Объяснение такой паники эксперты нашли. Если коротко - во всем виноваты спекулянты. И они же больше всех потеряли.

КАК ТАКОЕ В ПРИНЦИПЕ ВОЗМОЖНО?

Нефть торгуется на бирже срочными контрактами. Каждый месяц в определенный день и время производится отсечка. Какая цена будет зафиксирована на бирже в тот момент, по такой цене стороны и будут менять товар на деньги. Но на бирже играют не только реальные продавцы и покупатели, но и спекулянты, которые делают ставки на рост или падение. И последних гораздо больше, на несколько порядков.

- Сорт WTI является самым продаваемым в мире финансовым контрактом на нефть. Им торгуют и в Нью-Йорке, и в Токио, и в Цюрихе. И каждый месяц, когда контракт близок к истечению, трейдеры фиксируют свои позиции и покупают контракт на следующий месяц. И тогда огромный виртуальный рынок сужается до очень узкого реального, который ограничен нефтяным городом Кушинг в Оклахоме, где находятся большие резервуары для хранения. Именно он служит центром доставки нефти. И он уже близок к переполнению, - пишет «Блумберг».

В понедельник выяснилось, что никому из реальных покупателей нефти она не нужна. Просто потому, что ее некуда будет складировать. При этом число спекулянтов-продавцов в последний месяц рекордно выросло. Многие крупные фонды решили сыграть на слухах о новой сделке ОПЕК+ и раздули большой пузырь на этом рынке. В понедельник те, кто не успел продать виртуальную нефть на прошлой неделе, вынуждены были сбрасывать фьючерсы по любой возможной цене, лишь бы не стать «счастливым» владельцем реальной нефти и попасть на еще бОльшие штрафы за то, что не вывезут ее со склада.

- Я думаю, прямо сейчас очень многие пьют валидол. А может, уже и находятся одной ногой на пути в кардиологическое отделение, - пишет Евгений Коган, президент ИГ «Московские партнеры».

ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ ОБВАЛА?

Естественно, падение котировок на бирже и крах отдельных спекулянтов - это лишь последствие реальной проблемы. А она в том, что производство нефти в мире слишком велико. Спрос катастрофически упал из-за мирового карантина. Нефтехранилища заполнены почти на 80%. И, как говорил на недавней встрече ОПЕК+ глава этой организации Мохаммед Баркиндо, если ничего не делать, все резервуары заполнятся к концу мая. Тогда все скважины по всему миру надо будет останавливать.

Судите сами, дисбаланс спроса и предложения в мире огромный. Почти 60% потребления нефти приходится на бензин и дизельное топливо для автомобильного транспорта. В условиях, когда гражданам по всему миру запрещено покидать дома, трафик в крупных городах упал на 70 - 80%. То есть, реальное сокращение потребления в мире составляет 30 - 35%. Плюс карантин в большинстве стран планируют продлевать и на май, и на начало июня. Да и отменять ограничения будут постепенно.

При этом новая сделка ОПЕК+, которую недавно заключили Россия, Саудовская Аравия и другие члены нефтяного картеля, снизит добычу всего на 10%. Да и то - постепенно и лишь с 1 мая. Плюс не факт, что все страны будут придерживаться договоренностей. Многие будут хитрить. Ведь заморозить скважину относительно легко, а заново разморозить ее - сложнее и затратнее.

И ЧТО - НАША НЕФТЬ ТОЖЕ ТЕПЕРЬ НИКОМУ НЕ НУЖНА?

Не совсем так. Спрос в мире хоть и упал, но он есть. В мы основном продаем наше «черное золото» в Китай и Европу. Там свободное место в резервуарах еще есть (хотя и тоже заканчивается), карантин потихоньку отменяют. Но рынок нефти глобальный. Переориентироваться на других экспортеров можно довольно быстро. Поэтому наш сорт Urals тоже дешевеет и будет дешеветь.

По данным на середину вторника, цена на нефть европейской марки Brent упала ниже $19 за баррель. Это произошло впервые с 7 февраля 2002 года. Urals торгуется еще ниже - около 17 долларов за баррель. Скорее всего, инвесторы считают, что предложение на рынке не успеет снизиться настолько, чтобы сбалансировать спрос. А значит, в какой-то момент все резервуары заполнятся под завязку.

- Рынки энергоносителей продолжают ждать новостей по части сокращения добычи нефти. Новости поступают не совсем те, что ждали: кто-то уже готов «прикрутить вентиль», кто-то пытается обойтись обещаниями. В итоге мы видим, что американская нефть ушла ниже плинтуса. России при таком раскладе точно ничего хорошего ждать не стоит. Мы в основном добываем трудноизвлекаемую нефть, которую, и выкачивать непросто, и доставить к потребителю нелегко, - считает Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ».

Падение составило 300%. Что произошло? И что все это значит для нас?Фото: Михаил ФРОЛОВ

В БЮДЖЕТЕ БУДЕТ ДЫРА?

Для России падение ее главного ресурса до нуля грозит большими проблемами. Доходы от нефти и газа (а цена на него тоже зависит от стоимости нефти) составляют 40% федерального бюджета страны. Плюс налоговые убытки, которые мы получим в других отраслях из-за карантина. Да, в наших резервах больше 700 млрд долларов (больше 50 трлн рублей по нынешнему курсу). Их хватит, чтобы безбедно прожить два года вообще без каких-либо доходов. И четыре года - если доходы казны упадут вдвое. Тяжело, но не критично. Пока...

- Нынешняя ситуация очень опасна. Она чревата далеко идущими последствиями. И вопрос, разумеется, не о судьбе пострадавших спекулянтов. Вопрос гораздо более серьезный. Как говорится, все, друзья, приплыли. Сидя на нефтяной игле и понимая вдруг всю зыбкость оной, наша страна, наши отцы-кормильцы обязаны, по идее, сказать: ой, - говорит Евгений Коган, президент ИГ «Московские партнеры». - Мы десятилетиями говорим о том, что пора с этой иглы слезать. А толку?! Только по-настоящему диверсифицированная экономика с высокой добавленной стоимостью сегодня имеет значение в мире. Все остальное – суета и тлен. И вчерашний день нам четко это доказал.

ЦЕНА УПАЛА, НО, МОЖЕТ, СКОРО ОТОЖМЕТСЯ?

Если в ближайшие пару-тройку месяцев нефтяной рынок точно будет в полной депрессии, то отдаленное будущее экспертам видится более позитивным. То ли по инерции, то ли из-за маниакального желания видеть свет в конце тоннеля, то ли по объективным причинам. Последние, кстати, имеются.

Во-первых, пандемия рано или поздно пройдет. Уже во второй половине года большинство экономистов прогнозируют восстановительный рост экономики. Поэтому спрос на сырье, скорее всего, восстановится если не на 100%, то на 95% точно. Тем более что его будут толкать вверх низкие цены на бензин. Вполне вероятно, что потребление топлива в тех же Штатах даже вырастет.

Во-вторых, сделка ОПЕК+ по сокращению добычи будет действовать в течение двух лет - до апреля 2022 года. То есть на рынке в какой-то момент даже будет превышение спроса над предложением. И это позволит постепенно опустошить нефтехранилища.

В-третьих, часть участников рынка могут не пережить нынешние катаклизмы. Особенно большой удар испытают те, кто добывает дорогую нефть. Россия в этом плане в середняках. У нас себестоимость составляет около 35 долларов за баррель. И примерно такой уровень цен прогнозируют многие аналитики уже к концу этого года. А затем цена может пойти даже выше.

- Резкое сворачивание финансирования отрасли может привести к крупным и шумным банкротствам. Производство в нефтянке будет сокращаться. Но через год-два ждем новый виток роста цен на нефть вследствие уже ее дефицита, - считает Евгений Коган.

ХВАТИТ МАКРОЭКОНОМИКИ. КАК ЭТО КОСНЕТСЯ ПРОСТЫХ РОССИЯН?

Если вкратце - по касательной. Бюджетная подушка безопасности у нас большая. Поэтому потерпеть несколько месяцев и даже лет и при этом не сокращать социальные расходы правительство точно сможет.

Из хороших новостей - немного снизятся цены на бензин. Этот процесс уже начался. Правда, речь в прямом смысле слова о копейках. Надеяться на падение как в Америке не приходится. В России уже два года действует специальный налоговый маневр, который держит цены на бензин примерно на одном уровне, несмотря ни на какие колебания нефти в мире.

Из плохих - рубль явно ослабнет. Во вторник котировки доллара и евро снова пошли вверх. За «американца» давали больше 77 рублей, а за единую европейскую валюту - больше 83 рублей. Правда, здесь тоже действует «бюджетное правило», которое снижает амплитуду колебаний нашей валюты. Обвала даже при нулевых ценах на нефть ждать не стоит. Но если цена больше месяца продержится ниже уровня в 20 долларов за баррель, то курс рубля опустится до 85 - 90 за доллар. Ну а затем, если стоимость нефти начнет восстанавливаться, рубль вместе с ней будет снова крепчать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/774494" frameborder="0"></iframe> Рынки акций открылись падением после резкого обвала нефтяных котировок.

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