Финские СМИ оправдали создание концлагерей в Карелии в годы войны

25 Апр 2020 2020-04-25T07:54:29+03:00

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Финская газета Ilta-Sanomat опубликовала статью, оправдывающую создание концлагерей в Карелии в год войны.

Автор статьи Паси Яакконена утверждает, что действия финнов все-таки «порядком отличались» от действий немцев. По его слова, лагеря для интегрированных лиц создавались «не для уничтожения людей», а «из страха», что русское население полуострова могут начать партизанить и совершать «диверсии».

Кроме того, он заявляет, что проживавшие на тот момент в Карелии в основном «имели финские корни» и относились к ним якобы лучше, чем к русским, жившим на той же территории.

Также газета публикует интервью с военным историком Антти Лайне, который также утверждает, что хоть финны и разделяли население Карелии по национальному признаку, «это все же нельзя сравнивать с массовыми убийствами гражданского населения гитлеровцами».

Напомним, ранее появились рассекреченные документы УФСБ, которые говорят о новых обстоятельствах преступлений, совершенных в 1941-1945 годы в Карелии. 20 апреля, в Следственном комитете начали проверку по факту геноцида мирного населения Карело-Финской ССР.

ИСТОЧНИК KP.RU