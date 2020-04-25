2020-04-25T14:26:42+03:00
В мире

Эксперты назвали аномальной эпидемию на борту авианосца «Теодор Рузвельт»

По последним данным из 5000 членов экипажа коронавирусная инфекция выявлена у 777 человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Эксперты назвали аномальной эпидемию на борту авианосца «Теодор Рузвельт»Эксперты назвали аномальной эпидемию на борту авианосца «Теодор Рузвельт»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Эпидемиологи озадачены «аномальной статистикой» по количеству американских военнослужащих больных коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт».

«Это гораздо большее число бессимптомных носителей, чем исследователи видят в общей популяции США, где примерно 25 процентов из тех, кто дал положительный результат, являются бессимптомными», — сообщает журнал Popular Mechanics.

В издание отмечают, что данное обстоятельство предоставляет «почти идеальную среду для изучения коронавируса среди людей в возрасте до 30 лет».

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции на борту американского авианосца произошла в конце марта, когда тесты на коронавирус более 400 военнослужащих показали положительный результат. Позже стало известно о смерти первого моряка. По последним данным из около 5000 членов экипажа COVID-19 ввлен 777 человек

При этом после обнаружения инфекции командующий военно-морскими операциями Соединенных Штатов адмирал Майкд Гилдэй заявил, что несмотря на это обстоятельство, корабль остается в боевом строю и готов к выполнению поставленных перед ним задач.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты назвали аномальной эпидемию на борту авианосца «Теодор Рузвельт»
В Госдуму внесли проект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин
Депутат Госдумы Калашников рассказал о воспалении легких из-за коронавируса
ВОЗ сообщила об отсутствии доказательств стойкого иммунитета к коронавирусу у переболевших
В России за сутки 66 человек умерло от коронавируса
Кудрин предложил ввести в России продовольственные выплаты россиянам при коронавирусе
Власти Москвы опровергли сообщения о переполненных столичных больницах
Орешкин: такого серьёзного кризиса в мире не было со времён Второй мировой войны
Умерла Юлия Ларионова, главный редактор «Русского радио»
Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей
Кудрин считает, что последствия кризиса для России могут растянуться на 2-4 года
Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16 над Балтийским морем
В Китае более 500 добровольцев получили инъекцию в ходе клинических испытаний первой вакцины от коронавируса
В Москве полицейского и адвоката задержали из-за взятки в полмиллиона рублей
Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малого и среднего бизнеса
В США началась проверка в связи с падением цен на нефть марки WTI ниже нуля