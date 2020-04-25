Эксперты назвали аномальной эпидемию на борту авианосца «Теодор Рузвельт»

25 Апр 2020 2020-04-25T14:26:42+03:00

По последним данным из 5000 членов экипажа коронавирусная инфекция выявлена у 777 человек

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Эпидемиологи озадачены «аномальной статистикой» по количеству американских военнослужащих больных коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт».

«Это гораздо большее число бессимптомных носителей, чем исследователи видят в общей популяции США, где примерно 25 процентов из тех, кто дал положительный результат, являются бессимптомными», — сообщает журнал Popular Mechanics.

В издание отмечают, что данное обстоятельство предоставляет «почти идеальную среду для изучения коронавируса среди людей в возрасте до 30 лет».

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции на борту американского авианосца произошла в конце марта, когда тесты на коронавирус более 400 военнослужащих показали положительный результат. Позже стало известно о смерти первого моряка. По последним данным из около 5000 членов экипажа COVID-19 ввлен 777 человек

При этом после обнаружения инфекции командующий военно-морскими операциями Соединенных Штатов адмирал Майкд Гилдэй заявил, что несмотря на это обстоятельство, корабль остается в боевом строю и готов к выполнению поставленных перед ним задач.

ИСТОЧНИК KP.RU