Эксперты назвали аномальной эпидемию на борту авианосца «Теодор Рузвельт»
Эпидемиологи озадачены «аномальной статистикой» по количеству американских военнослужащих больных коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт».
«Это гораздо большее число бессимптомных носителей, чем исследователи видят в общей популяции США, где примерно 25 процентов из тех, кто дал положительный результат, являются бессимптомными», — сообщает журнал Popular Mechanics.
В издание отмечают, что данное обстоятельство предоставляет «почти идеальную среду для изучения коронавируса среди людей в возрасте до 30 лет».
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции на борту американского авианосца произошла в конце марта, когда тесты на коронавирус более 400 военнослужащих показали положительный результат. Позже стало известно о смерти первого моряка. По последним данным из около 5000 членов экипажа COVID-19 ввлен 777 человек
При этом после обнаружения инфекции командующий военно-морскими операциями Соединенных Штатов адмирал Майкд Гилдэй заявил, что несмотря на это обстоятельство, корабль остается в боевом строю и готов к выполнению поставленных перед ним задач.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»