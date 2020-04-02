Пентагон: Авианосец «Теодор Рузвельт», где моряки заразились коронавирусом, остается в строю

2 Апр 2020 2020-04-02T05:05:13+03:00

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Командующий военно-морскими операциями Соединенных Штатов адмирал Майкд Гилдэй на брифинге в среду, 1 апреля, заявил, что американский авианосец «Теодор Рузвельт» (Theodor Roosevelt), десятки членов экипажа которого оказались зараженными коронавирусом COVID-19, остается в боевом строю и готов к выполнению поставленных перед ним задач.

«Да, он остается в строю. И будет в строю», - так адмирал ответил на вопросы журналистов о судьбе корабля и его команды.

Со своей стороны, глава Пентагона Марк Эспер сказал, что в вооруженных силах США не будут из-за пандемии коронавируса принимать какие-либо меры, которые помешают американским военным выполнять свои задачи.

«Закрыть вооруженные силы невозможно. У нас есть миссия – защита США и ее граждан, и мы ее выполняем», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на борту «Теодора Рузвельта», по разным данным, заболели от 100 до 200 членов экипажа, капитан авианосца потребовал обеспечить изоляцию всей команды (около 3200 человек), но Пентагон отказался эвакуировать весь экипаж.

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ИСТОЧНИК KP.RU