2020-04-09T18:53:14+03:00
В мире

Более 400 моряков заразились коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт»

Ранее Минобороны США отказалось эвакуировать весь экипаж корабля
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Более 400 моряков заразились коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт»Более 400 моряков заразились коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт»Фото: REUTERS
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Тесты на коронавирус COVID-19 по меньшей мере 416 американских военнослужащих на борту авианосца «Теодор Рузвельт» показали положительный результат.

Такие данные приводит телеканал CNN со ссылкой на источник в ВМС США. Ранее сообщалось о 230 заболевших.

Напомним, 25 марта стало известно о трех случаях заражения COVID-19 на борту американского авианосца. Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли сообщил, что заболевших военных эвакуируют с корабля по воздуху.

Капитан «Теодора Рузвельта» потребовал обеспечить изоляцию всей команды (около 3200 человек), но Минобороны США отказалось эвакуировать весь экипаж. Командующий военно-морскими операциями Соединенных Штатов адмирал Майкд Гилдэй на брифинге в среду, 1 апреля, заявил, что авианосец остается в боевом строю и готов к выполнению поставленных перед ним задач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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