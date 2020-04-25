2020-04-25T17:10:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Российские врачи опубликовали список коллег, погибших от коронавируса

Документ назвали "Список памяти"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусомРоссийские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские врачи создали и опубликовали "Список памяти", в котором перечислили своих коллег, которые умерли, заразившись коронавирусом.

Сейчас в списке 23 человека, а в комментарии к документу медики попросили сообщать обо всех погибших после заражения коронавирусом коллегах.

Авторы списка назвали его главной задачей сохранение памяти о погибших, "а не ведение правильной списка". Они также отметили, что руководствуются простой схемой для ведения списка: если кто-то из коллег скончался во время пандемии от причин, с ней связанных, он будет в списке, даже если главной причиной смерти стало любое сопутствующее заболевание.

- Судить, кто до заражения был так болен, что не достоин включения в список, мы не будем. Делить на погибших на фронте и умерших в тылу, тоже не будем. Мы можем ошибиться, но ошибка первого рода здесь хуже, чем ошибка второго рода, - уточнили составители документа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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