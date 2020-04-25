2020-04-25T17:26:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Назван способ обмануть коронавирус

Учёный рассказал, как генная инженерия поможет в борьбе с пандемией
Ася КУЗНЕЦОВА
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Учёный рассказал о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерииУчёный рассказал о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Для создания вакцины от коронавируса нужно применить гентические технологии, а при создании доклинических моделей может оказаться необходимым отредактировать геном, сообщил заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов.

- Пока в этом вирусе не найдено ничего такого, что заставило бы усомниться в возможности получения вакцины, - рассказал учёный телеканалу RT.

При этом Недоспасов добавил, что на это может уйти несколько месяцев, а на полноценные испытания вакцины - больше одного года.

Учёный также напомнил, что заражённых коронавирусом можно лечить переливанием плазмы от выздоровевших пациентов, у которых в крови есть готовые антитела к вирусу и которые не страдают другими вирусными заболеваниями, как гепатит B, C, сифилис, ВИЧ и туберкулёз.

Недоспасов отметил, что главный минус такого метода лечения - риск передать пациенту другую инфекцию.

- Поэтому практически правильнее применять очищенные препараты суммарных антител из крови переболевших, - объяснил учёный.

Он также рассказал, что лекарство можно получить с помощью искусственного создания нейтрализующих антител. Минусом такого способа станет то, что защита организма будет временной.

Наиболее надёжным способом остаётся вакцинация, поскольку при вакцинации в теле образуются не только сами антитела, но и лимфоциты, которые производят антитела.

- Именно они обеспечивают иммунологическую память и защиту на многие годы, - подчеркнул Недоспасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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