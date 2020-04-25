Специалисты НПО Лавочкина вернулись в Москву с космодрома Куру

25 Апр 2020 2020-04-25T21:53:33+03:00

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Российские специалисты научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина вернулись в Москву с закрывшегося из-за пандемии коронавируса космодрома Куру во Французской Гвиане. Там они работали с разгонным блоком "Фрегат".

Теперь им предстоит двухнедельный карантин, сообщили в Роскосмосе.

- На сегодняшний день все работники НПО Лавочкина, которые выполняли работы за рубежом, вернулись в Россию, - сказано в сообщении на сайте Роскосмоса.

В госкорпорации также отметили, что все вернувшиеся специалисты чувствуют себя хорошо, ни у кого из них нет симптомов респираторных заболеваний.

Ранее сайт kp.ru приводил слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о приостановке работы космодрома Куру.

- Мы планировали провести в феврале и марте два пуска. <...> Но в связи с эвакуацией французского боевого расчета с космодрома в Куру мы тоже приостановили эти работы: хозяин-то уехал, - рассказал Рогозин

Глава Роскосмоса также сообщил, что большинство французских специалистов покинули Гвиану ради работы в континентальной Франции.

- У них пошли случаи заражения в соседнем населенном пункте, и они провели эвакуацию своего персонала. На континентальную часть Франции улетели все их специалисты. Остались только те, которые помогали нашему боевому расчету проводить необходимые регламентные работы с нашим разгонным блоком, а затем и слив топлива с него. Мы не могли оставить его в заправленном состоянии, это могло бы привести к предсказуемым катастрофическим результатам. Часть наших специалистов – 21 человек – осталась на Куру, - заключил Рогозин.

ИСТОЧНИК KP.RU