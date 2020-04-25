Учёные: Люди с сердечными патологиями умирают от коронавируса в 10 раз чаще, чем здоровые

25 Апр 2020 2020-04-25T21:18:32+03:00

Cамый высокий риск летального исхода при заражении COVID-19 у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями Фото: REUTERS

Врачам не удаётся спасти каждого десятого пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

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Наибольшей угрозе смерти от коронавируса подвержены люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сообщил Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний.

- Исследования показали, что угроза тяжелых форм COVID-19 и риск летального исхода повышены у людей с определенными хроническими заболеваниями, - заявил вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Специалисты отмечают, что врачам не удаётся спасти каждого десятого пациента с ишемической болезнью сердца, аритмией и атеросклерозом. Их смертность составляет 10,5%.

Для пациентов с гипертонией, которая ещё не поразила сердце и сосуды, шансы выжить выше. Среди них умирает 6% заразившихся коронавирусом.

Онкологические больные, заразившиеся COVID-19, выживают чаще, чем гипертоники. При этом врачи отмечают, что при некоторых видах онкологии выжить при коронавирусе нет практически никаких шансов.

Диабет часто повреждает сосуды, поэтому пациенты с ним попадают в двойную группу риска при заражении коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU