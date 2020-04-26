2020-04-26T08:13:41+03:00
В мире

Назвали препятствие для назначения Саакашвили вице-премьером Украины

Судебные решения, вынесенные в Грузии, действительны на территории Украины
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Назвали препятствие для назначения Саакашвили вице-премьером УкраиныНазвали препятствие для назначения Саакашвили вице-премьером УкраиныФото: REUTERS
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не сможет занять место вице-премьера Украины из-за судимости.

Как пишет украинское издание «Обозреватель», согласно закону «О Кабинете министров Украины», человек с непогашенной или с неснятой судимостью не может занимать должность члена правительства. При этом в документе не уточняется, речь о судимости в незалежной или в других странах - Саакашвили осуждён заочно в Грузии.

Более того в статье указывается, что все судебные решения по, вынесенные в Грузии, действительны и на территории Украины, поскольку Киев ратифицировал Европейскую конвенцию о международном признании судебных решений по уголовным делам и договор с Грузией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам.

Напомним, политик покинул Грузию в 2013 году, а позже возглавлял Одесскую область. Однако на его родине его обвиняют в растрате государственных средств, а также уголовные дела в отношении него и его соратников открыты в 2008 году в Южной Осетии за преступления, совершенные против южноосетинского народа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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