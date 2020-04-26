Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики

26 Апр 2020 2020-04-26T11:02:16+03:00

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В текущем году российская экономика может достичь спада на 7-8%, однако после этого она начнёт восстанавливаться и «работать нормально». Такое заявление сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, отметив, что самое сложное в этой ситуации пережить пик.

«Я начну со, скорее, положительной новости - наша экономика будет работать нормально. Имеется в виду после кризиса или пика кризиса она восстановится, в этом смысле самое сложное - это пережить вот этот пик», - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале Россия-24.

При этом характеризуя «пик», Кудрин отметил, что он «необычный» и «более глубокий». Так, по его словам, уже сейчас целый ряд отраслей потеряли 100% или 90% своих потребителей. Больше всего от текущего кризиса пострадали авиаперевозки, рестораны, сфера услуг «да даже такси рухнули».

Напомним, ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что такого кризиса, как нынешний, в мире не было со времён Второй мировой войны, и даже несмотря на то, что наша страна готова к этому, ей не удастся остаться «островком стабильности».

ИСТОЧНИК KP.RU