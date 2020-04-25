Алексей Кудрин: Надо не скупиться на помощь населению и вводить продовольственные выплаты

Последствия пандемии будут аукаться российскому бюджету еще три-четыре года, однако на пике кризиса нужно максимально их смягчить, для чего в 2020 году не страшно потратить даже половину Фонда национального благосостояния. Такие идеи глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил в фильме «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1». Мы собрали для вас наиболее интересные цитаты.

О ПОСЛЕДСТВИЯХ КОРОНАВИРУСА ДЛЯ НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ

По прогнозам Алексея Кудрина, российская экономика в 2020 году упадет на 6-8% в 2020 году. Это связано не только с ограничениями из-за коронавируса, но в том числе и с падением спроса на нефть. Последствия нынешнего кризиса для бюджетной системы растянутся на два-три, а возможно, и четыре года.

- Недополучение доходов бюджета оценивается от 3 до 4 трлн рублей. Они будут покрыты частично за счет Фонда национального благосостояния, частично - за счет заимствований на рынках. Где-то 2 трлн ФНБ, 2 трлн заимствований уже потребуются для того, чтобы покрыть и не снизить расходы бюджета, - заявил глава Счетной палаты.

О ТОМ, КАК ПОТРАТИТЬ ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ

При этом, по мнению Кудрина, пандемия — как раз та ситуация, когда на смягчение ее последствий надо средства Фонда национального благосостояния использовать по максимуму:

- Правительство предполагает, что эти средства должны быть растянуты во времени хотя бы на три года. Я и в выступлении своем, и в разговоре с президентом сказал, что на этот год можно не скупиться, на 2020-й, вот когда будет пик. Потом можно больше, может, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из фонда. Если это будет половина или чуть больше половины - нестрашно.

О БЕЗРАБОТИЦЕ И О ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ВЫПЛАТАХ

- Безработица сможет скакнуть до 7-8%, в худшем варианте - до 10% от экономически активного населения, это от 6 до 9 миллионов человек, - считает Алексей Кудрин.

Поэтому необходимо «бросить большие силы» на то, чтобы смягчить последствия этого для населения.

- Надо в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные пакет, - заявил глава Счетной палаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уроки 90-х, которые помогут России пережить коронакризис

Пять условий, которые стоит вспомнить и стране, и каждому жителю в нелегкие для экономики времена (подробности)